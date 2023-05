El padre de 600 diamantes. Bienvenidos al campus del pueblo. En el curso más difícil para Víctor Machín Pérez 'Vitolo', 8 partidos y 109 minutos en su intento por ascender de amarillo -apenas cinco minutos en este año en Los Cármenes antes de ver la roja-, hay que retos que no se pueden dejar en la cuneta. El extremo internacional de la UD, cedido por el Atlético de Madrid, presentó esta tarde en el restaurante La Casa del Hiero la novena edición del Campus Vitolo IOC Clínica Dental, que se celebra del 26 de junio al 4 de agosto.

Lo hizo con dos fichajes en el staff deportivo. Juan Carlos Socorro, 286 partidos disputados con el club amarillo de 1991 a 2002 y actual preparador de la UD San Fernando, ejerce de director deportivo y Víctor Afonso, 287 duelos y tres ascensos con la UD, asume el rol de coordinador deportivo. Con un precio mínimo de 50 euros, para Vitolo reclutar a todos los jóvenes necesitados y sin recursos es una obligación. Sobre la actualidad del cuadro de Pimienta, está listo para el tramo crucial de cuatro partidos -que se inicia este lunes en Ipurúa-, y daría todo su palmarés, cinco títulos europeos, por subir de amarillo.

"Si marco el gol del ascenso con la UD Las Palmas, entonces sí que me retiro", desveló el campeón de cuatro ediciones de la Liga Europa y una Supercopa de Europa. "Estoy bien físicamente y listo para aportar y sumar desde cualquier sitio, ya sea desde el banquillo o desde el campo. Como si es desde la grada. Daré lo máximo por Las Palmas. Confío plenamente en el equipo y en que lo vamos a lograr y así darles una alegría a todos".

Sobre su implicación en esta actividad formativa, detalla que lo hace por "ver las sonrisas de los niños". "Yo también he sido pequeño y cuando veía a Socorro o a Víctor Afonso, corría para hacerme una foto con ellos. Espero que este año podamos sumar algún compañero de la UD y que se pase por cualquiera de las diferentes sedes. Lo único que quiero es intentar que los niños disfruten".

Seis sedes y nueva página web

La novena edición del Campus Vitolo tiene como sedes Las Palmas de Gran Canaria (Alfonso Silva), Arucas, Santa Brígida, Melenara, Doctoral y Puerto del Rosario, como confirmó Emilio Santana, uno de los organizadores. El padre de Vitolo, Víctor Machín, inicidió en la importancia de llegar a las familias más humildes.

Con convenios hasta 18 clubes -del Huracán al Universitario-, en esta ocasión se descarta el paso por La Palma. Afonso y Socorro elogiaron la figura de Vitolo. Para el primero, está al nivel de David Silva, ovacionado ayer en Anoeta. "Lo ubico en lo máximo; yo lo entrené en el filial con Viera, Juanpe, Roque Mesa....Jamás tuve dudas. Está a la misma altura que David Silva o de Valerón. Talentos y valores de la cantera".

Para Socorro, el exjugador de Sevilla y Atlético de Madrid "ha sido uno de esos canarios que han tenido el privilegio de llevar nuestra bandera.Ganar títulos y llegar a la Selección".

Subir de amarillo es una obsesión para Vitolo. "He hablado con Momo, es algo increíble. No hay nada más bonito que subir con el equipo de tu tierra; subir sería algo muy hermoso". Marcar el gol o dar la asistencia como Aythami Artiles a Araujo con la chilena de Patalavaca. "Con que lo meta cualquiera, yo estaría igual de feliz. Ascendemos todos (...) Aunque me he perdido casi toda la temporada y no estoy al ritmo deseado, puedo aportar y eso haré hasta el final".