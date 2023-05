La pelota está en el tejado de La Milagrosa. Kirian Rodríguez regresó a un nivel notable ante el Real Zaragoza tras superar un cáncer y estar inédito desde el 4 de junio en la vuelta del playoff de ascenso ante el Tenerife en el Gran Canaria. Finaliza contrato el 30 de junio y ha trasladado una propuesta al club grancanario. El presidente Miguel Ángel Ramírez respondió una hora después del tinerfeño, que fue crucial en la gran remontada de la pasada temporada -lo que provocó que contase con ofertas de Primera de la Real Sociedad o Celta de Vigo-.

"Hemos hablado Las Palmas en relación a mi futuro para tratar de llegar a un acuerdo. Hace ya algo más de un mes trasladé mi intención, mi propuesta para seguir aquí. Estamos debatiendo y analizando para ver qué pasa realmente. Hay buena intención entre ambas partes, pero la pelota está en el tejado de Las Palmas. Espero que salga todo bien". Además, se le cuestionó si considera que Xavi García Pimienta había sido justo con su esmero y dedicación. Kirian ha esperado cuatro meses para volver a jugar tras disponer con el alta médica. "Si tú jefe te dice que vayas a la sala de prensa, será porque confía en ti para ese trabajo. Yo confío en Pimienta a muerte. Me ha estado valorando durante muchísimo tiempo, viendo qué tal estoy y tomó la decisión de que tenía que ser ahora [en relación al partido ante el Real Zaragoza en La Romareda para saltar en el 73' y a falta de 17 minutos".

Pimienta ha ido relatando en las últimas comparecencias la situación de Kirian -del "está cerquita" a "no le vamos a regalar minutos"-. "Yo no he parado de trabajar para que mi vuelta fuese lo antes posible. Los plazos han sido los correctos. Por eso mi nivel fue bastante bueno, porque él sabía perfectamente como me preparé. Al final, todo salió de la forma esperada".

La llamada del presidente Rivero

Mientras aguarda por una respuesta de la UD, el de Candelaria figura en la nómina de futuribles y apetecibles por parte del CD Tenerife. A la pregunta de si Paulino Rivero le había llamado, respondió de forma afirmativa. "Tengo una buena relación con el presidente Rivero, me llamó para felicitarme cuando ya me dieron el alta. Además, también es satisfactoria con Mauro Pérez [nuevo director del CD Tenerife], el año pasado estuve cerca de irme con él al CD Lugo. Era un período en el que no jugaba mucho aquí. Lo conozco bastante bien y le deseo la mejor de las suertes. Es positivo que el equipo de tu tierra, porque soy de allá, tenga un interés en ti. Pero de momento me queda contrato aquí, en la UD Las Palmas, y tengo intenciones de seguir".