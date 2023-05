La UD es una fábrica de titulares y de escenarios insospechados. Hablar del pelo puede traer problemas. Aunque sean ficticios. Un serial de escenas cómicas. El presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez recordó este mediodía, cuestionado por la renovación de Kirian Rodríguez, los esfuerzos del club amarillo por el futbolista, que desde febrero ya tenía su licencia federativa tras superar un linfoma de Hodgkin.

"Kirian debe recordar que el club cumplió con su palabra y le dio la ficha cuando aún no tenía pelo en el mercado invernal". Ante un océano de críticas, en las redes sociales, llegó la respuesta del tinerfeño con una foto junto al mandatario en la puerta del Río Miño. "Ahora que tengo pelo, no me vayas a quitar la ficha presi", detalló el '20'.

Para rematar la noche de 'club de la comedia'. 'Presi, a ti también te ha 'costado' volver a tener pelo, renuévalo', publicó la entidad grancanaria en su cuenta de red social. En Tenerife, pendientes de contar con Kirian Rodríguez, la próxima temporada, se habían hecho ilusiones de acariciar este fichaje ante la polémica por la caída del cabello. En este minuto del culebrón, todo es posible. Pero la empatía entre Ramírez y Kirian es total. La noche en la que la alopecia se coló en una renovación.