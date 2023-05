El ascenso de la UD pasa por el Heliodoro. Estación 'ogro del Teide'. Una parada en el Picadilly Circus del reino de Paulino Rivero. El CD Tenerife-Levante UD de mañana (17.30 horas, #Vamos) afecta directamente a las aspiraciones amarillas. Testimonios de grada. Desde el corazón del tinerfeñismo, la cosa no está para ayudar a los 'pío pío'.

Julio Escobar, presidente del grupo de animación Peña Los Tajinastes, deja el titular. "Sería la derrota más dulce". De 30 años y recepcionista de profesión, no acudirá al templo chicharrero con la bufanda del Levante UD. "Jamás desearíamos una derrota del Tenerife ni celebraríamos un tanto del equipo rival. Lo que deseamos es subir de la mano con la UD Las Palmas. Juntos y de la mano de Primera, así mantendríamos el taquillaje de los clásicos canarios. Si llega una derrota, nos iríamos con una sonrisa pícara. Pero también le advierto, que si la UD no sube no será por el resultado del Tenerife-Levante de mañana. Han tenido 42 jornadas para conquistar el objetivo y nosotros no nos jugamos nada".

Para Manuel Francisco León Brito, conocido en el mundillo de grada como Fran León, debe primar la diplomacia. Vale para un consulado. Presidente de la Peña Ginebrita, forma parte de la Federación de Peñas del CD Tenerife. A sus 49 años, es director general de Comoauto Rent a Car Grupo Autoinsular.

"Mi opinión y la de la mayoría de las peñas es que únicamente queremos que gane el Tenerife. Tenemos que ganar por nuestra integridad, somos un equipo señor. Siempre deseamos ganar y ganar. No miramos para otro lado, únicamente para el nuestro. Cabe reseñar que es importante la posición final en la tabla, para optar a mejores presupuestos [en relación a la bonificación de LaLiga a cada equipo por su posición final en la tabla]. Solo miramos los colores y son los los del CD Tenerife. Tampoco se juegan el ascenso de forma directa, que no digan que sea porque el Tete hizo una mala jugada. ¿Si asciende la UD? Pues si no asciende, nos alegramos. Pero reitero, nuestros colores son blanquiazules y siempre animaré a mi equipo".

En el hipotético caso de un ascenso amarillo -restan cuatro fechas-, Fran León no saca la billetera. "No me alegraría que subiese la UD (...) Pero Vamos con los colores del Tenerife cien por cien".

Periodista con urticaria a la hipocresía

Patricia Losada forma parte de la Peña Ibérica del CD Tenerife -estuvo dentro de la cúpula directiva-. Periodista de profesión, su crónica sería tomar el Bernabéu y el Camp Nou. A sus 27 años, recorre la Península para seguir los duelos foráneos del once de Ramis -en esta temporada alentó al cuadro tinerfeño en el Carlos Belmonte de Albacete o Los Cármenes de Granada-. Tiene un millón de puntos en la tarjeta Iberia. De oratoria pasional, es la voz del escudo. No forma parte del hipocresía united.

"Yo voy con el Tenerife [en relación a la suspicacia dejarse perder ante el Levante para torpedear el ascenso de la UD] y no es por quedar bien. Es mi equipo, del que soy abonada desde pequeña. Es lo único que realmente me importa. Es el que sigo por casi todos los campos de la Península cada vez que puedo y mañana en el Heliodoro. Mi único deseo, insisto y realzo, es que gane mi Tenerife", incide sobre si celebraría la victoria de los de Calleja.

En relación a la UD y su campaña de los récords con Pimienta -27 jornadas en ascenso directo, campeón de invierno y 19 porterías a cero-, responde con crudeza. "¿Las Palmas? Tengo que ser sincera y preferiría que se quedasen en Segunda, porque al final la rivalidad es patente y prima el enfrentamiento entre los equipos canarios. Es el pique. Quiero que suba el Tenerife antes que lo haga la UD. Es muy bonita la idea de un derbi en Primera, pero mi equipo no aspira al ascenso. Tenemos certificada de forma matemática la permanencia, y ojalá ellos aspirasen a lo mismo, que es seguir una temporada más en esta categoría". Directa y sin tapujos.

Un mosqueo light

Jafet Nonato, 46 años y funcionario, es el alma de la Peña Zoneros del CD Tenerife. Una derrota con el Levante UD será menos traumática que las anteriores en la cita doméstica. "Siempre quiero que gane el Tenerife, pero en este caso, si pierde, me iré menos mosqueado a casa. Lo mejor es vernos en Primera, que subamos los dos y de la mano. No iré vestido con bufandas y banderas del Levante, por supuesto que no. Mi único deseo cada 30 de junio, con el fin de temporada, el Tenerife acabe por encima de la UD Las Palmas". Si en el 92' marca Soldado y firma el 1-2, no saltará de alegría. "Mi equipo es el Tenerife y no voy a celebrar un tanto del rival".