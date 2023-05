Oujo y una autocrítica surrealista: "Hay cosas que no van con lo táctico ni con las intenciones, sino con las emociones"

Una autocrítica algo peculiar. Con ciertos tintes surrealistas. Yoni Oujo, máximo responsable técnico de Las Palmas Atlético, que fue eliminado por la UD San Fernando en la promoción de ascenso a Segunda RFEF, analizó su visión del partido, que deja a los amarillos una temporada más en la quinta categoría del fútbol nacional. "Pudimos estar mejor, pero no puedo achacarles nada a mis chicos por lo realizado, por la segunda vuelta firmada, por llegar aquí, que era inalcanzable. No sé quién es merecedor, pero estuvimos vivos hasta el último minuto", valoró el estratega en un pulso que concluyó tras 126 minutos en la prórroga -los sureños se quedaron con nueve jugadores tras las rojas de Yeremy Valerón y Juan-.

"En primer lugar, felicitar a Villa y San Fernando por haber pasado de ronda, pero cualquiera de los cuatro pudo seguir adelanto. Lo valoro como lo que sabíamos que sería, una eliminatoria muy igualada, que se resolvería por pequeños detalles. El San Fernando abre el partido con un saque de banda, es un arma de ellos, que es lotería, crean 4 o 5 más y todos pueden ser gol como ninguno. Al final son situaciones difíciles de controlar por mucho que practiques. Tienen que darse ciertos factores para defenderlas bien o para que hagan gol incluso. Y eso llevó a que se viniesen arriba, para que dominasen gran parte de la primera parte dentro del juego directo", relató Oujo en los medios oficiales.

Tirar de magia

Además, incide en que trataron de contrarrestar el juego físico con magia. "Quisimos enfriar el partido desde el talento o la personalidad de los chicos dentro de la situación, pues muchos la están viviendo por primera vez. Independientemente de que tenemos que estar preparados, para prepararte para esto, tienes que vivirlas, no hay otra fórmula, no se entrena, no existe eso...Tenía la sensación de que si nos íbamos a la prórroga seríamos muy superiores: por físico, por capacidad... y así fue. Dominamos con el gol de Samu y en una transición, perdemos una pelota en campo contrario, transita en un centro de Ruymán, y Stephane a la desesperada hace el gol. Pudo caer de cualquier lado, felicidades al San Fernando y nosotros a reflexionar".

Recalca que "en la primera parte faltó personalidad y aplomo; pero hay cosas en el fútbol que son así, por mucho que las trabajes, si quieres dominarlas...Hay emociones, y eso está por encima casi de cualquier cosa, de lo táctico, de lo físico. Hay miles de ejemplos en el mundo del fútbol y del deporte. Momentos que un equipo va con todo, y es capaz de hacerte gol, independientemente que tenga más o menos capacidad".

Para dejar la frase de la comparecencia cuando se le cuestionó por la falta de mordiente de los amarillos: "Hay cosas que no van con lo táctico ni con las intenciones, sino con las emociones; es sencilla la respuesta".

Impacto negativo en el Regional C

Con esta eliminación, el Regional C no puede subir al Grupo Canario. "Esto es una cadena, por culpa nuestra, el resto no puede cumplir sus objetivos. Pero no es la primera ni la última vez que Las Palmas Atlético no logra ascender (...) El objetivo era subir, no podemos escondernos". Y recalca que "en la UD no hay paños calientes". Pero recuerda que la opinión pública no maneja todas las circunstancias. "Hay tantas cosas que hay que valorar, tantas cosas que desconocen, que se valoran a nivel interno. No es para quitar nada de la obligatoriedad de subir o subir". "Lo lamento mucho, he pedido disculpas".