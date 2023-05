Edu Alonso, del cuero al textil

Es una voz autorizada para hablar del fútbol del pueblo, del de los equipos un poco más humildes. Es Edu Alonso, que si bien se formó en la cantera de un club poderoso como el Ahtletic Club de Bilbao, su carrera la realizó fuera, en Salamanca, Vitoria y también en las localidades de los dos conjuntos que se miden esta noche en Ipurua, la SD Eibar y la UD Las Palmas. Entre 1992 cuando debutó en el filial rojiblanco hasta su retirada en 2008 pasaron 16 temporadas con el cuero de un balón como referente. Una década y un lustro después, habita en la ciudad en la que nació y disfruta el balompié relajado en su casa.

No quiso seguir vinculado al deporte del que vivió. Cuando terminó en el Deportivo Alavés su buen amigo Jon Pérez Bolo también lo hacía en el CD Numancia, y entonces surgió la idea. «Andábamos los dos pensando en qué podíamos hacer después de todo esto y nos enrolamos en el mundo de la distribución de ropa deportiva. Tenemos una pequeña tiendita en el centro de Bilbao. Luego con el tiempo a él le ha ido bien en el fútbol –fue entrenador de la Ponferradina y del Oviedo, entre otros– y a mí me ha dejado el tinglado. Vendemos ropa deportiva a colegios, federaciones equipitos y tal. Así matamos el día a día», comenta desde su casa en el Botxo –agujero, en vasco, como se conoce a Bilbao–.

Asegura ser feliz, pero nunca se atrevería a decir que lo es más de lo que lo fue cuando ejercía su antigua profesión «Lo que pasa es que cuando estabas jugando al fútbol no te dabas cuenta de lo privilegiado que eras. Como disfrutas de futbolista no hay nada en la vida. No hay trabajos que te den ese subidón de ganar un partido al final, por ejemplo. Ahora ya no, pero en los primeros años tras dejar el fútbol recordaba mucho las sensaciones de objetivos cumplidos, de decepciones también... Magnificas todo», explica.

El descenso amarillo

De estas últimas Edu Alonso sabe bastante: vivió hasta cinco descensos a lo largo de toda su carrera, y tiene claro, además, que uno le marcó especialmente porque fue «el más inesperado», el de la UD Las Palmas en la temporada 2001-02. Al cuadro de Fernando Vázquez le valía una sola victoria en los últimos siete partidos para conseguir la salvación, pero no la consiguió. «Yo creo que si no llegamos a tener esa relajación que en el fondo tienes porque si no ganas un partido ganas el siguiente nos perjudicó. Sea como fuere, no fuimos capaces», lamenta el entonces lateral derecho titular.

Tras culminar esa segunda campaña en la UD, a la que había llegado desde el Salamanca justo después de que el cuadro de Sergio Kresic consiguiera el ascenso, se marchó el Alavés hasta su retirada. Antes de todo eso, en la 1996-97, había pasado por el Eibar cedido por el Athletic, pero sólo jugó cinco partidos porque tuvo que volver por una lesión de un titular del cuadro rojiblanco. «Aquel equipo era un primer esbozo de lo que luego sería el Eibar. Estaban los Garmendia, Bixente, Artexte... los míticos del lugar», apunta.

Así, el bilbaíno profesa un cariño mayor por el equipo amarillo, al que desea el ascenso de categoría en la liga más loca que se recuerda. «Nadie quiere ganar macho, es increíble. Cuando vez que un equipo que parece que ya no va a fallar, cae. No sé. No hay explicación posible», trata de argumentar.

Pero más allá de la aceptación generalizada, Edu Alonso cree que hay dos equipos un poco por encima de los demás. «Yo veo partidos y disfruto mucho viendo a la UD Las Palmas en cuanto a fútbol ofensivo, bonito, pero sí que es cierto que al final el equipo que menos se equivoca, o un poco más fiable que el resto, es el que ahora marca el liderato». O sea, el Eibar, por lo que vislumbra, como García Pimienta y Garitano, «un partidazo» esta noche en Ipurua.

Su receta para el triunfo, en cualquier caso, pasa por no variar el estilo a estas alturas. «Si la filosofía del equipo es ganar los partidos con el balón ahora no te vas a volver loco y decir que vas a ganar por lo civil o por lo criminal», aconseja. Es la palabra de un lateral-carrilero-interior derecho que dejó su sello en la Isla.