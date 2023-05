El éxito de la UD subterránea. Para ascender, había que bajar al barro. El pelotazo no es pecado. Con la lesión de Jonathan Viera, emerge el Kirian eterno en su segundo partido de LaLiga y primero de titular. Para sepultar la maldición del nueve, ahí estaba la figura de Sandro Ramírez en este angelical capítulo de merecimientos. Faltaba Álvaro Valles para completar la nómina de gladiadores de acero. Las Palmas se apropió del liderato en el momento justo, y tras una cadena de favores –el empate del Alavés ante el Granada y la ‘ayudita’ del Tenerife que aplastó al Levante–. A falta de tres contiendas, lo tiene en la mano con su versión más italiana. Defender un gol cueste lo que cueste. Recurriendo al pelotazo y a las cabalgadas de Marvin Park. Es lo que hay. La identidad es ganar y ahí radica el gran mérito de García Pimienta. Captó el mensaje, ya tiene a tiro la gloria eterna para colarse en el mausoleo de Kresic o Herrera.

Con las bajas de Nuke, Eric Curbelo, Fabio González, Vitolo y Sidnei, Pimienta supo esperar su momento. No se precipitó. Elevó su abanico de recursos tácticos. La presión del Eibar fue titánica y la cosa no pintaba bien. Pero para superar esa doble línea de perros de presa, la precisión de Kirian.

Un artista pegado a la pelota bajo la desesperación de Arbilla. El de Candelaria desarmó el entramado de rigor de un rival, que se fue descosiendo con el paso de los minutos. Fue perdiendo la fe ante la resurrección de la UD de los récords. La misma que tomó Villarreal por (0-1), así como el Anxo Carro de Lugo (0-1) o El Molinón ante el Sporting de Gijón (0-1). Es volver a la eficacia, a la fórmula que convirtió a este grupo de jugadores en campeones de invierno.

Vuelve el espíritu del Anxo Carro, El Toralín, El Molinón y Villarreal, la pasarela de las victorias con el 0-1

La lluvia del caudal ofensivo, con tiro de Arana incluido, fue desbaratado de forma pletórico por Álvaro Valles. Recordó al de registro histórico de imbatibilidad de seis partidos. No fue el timorato del Heliodoro. En la retaguardia, Álvaro Lemos, que ya regresó ante el Real Zaragoza, está en línea ascendente. Marvin Park aplasta todas las dudas. Como extremo y revulsivo no hay manera de frenarlo. Un tren de alta velocidad. Ya nadie se acuerda de las ausencias, la victoria se diseña desde el compromiso. Responder sin Viera.

Sin la intervención de Pejiño, la UD se refugió en el control del esférico. Abrazar la posesión cuando fuese posible. La movilidad de Sandro se tradujo en un ejercicio de fe. En el primer disparo, primer y único tanto. El resto fuero un cúmulo de acciones de contragolpe. La clave de la resistencia fue el arrojo y el espíritu de unidad.

Contención

Florin Andone y Kaptoum irrumpieron en el tramo final. La vuelta del rumano es todo un acontecimiento. Defender como tigres. Saber esconderse en la madriguera. Coco y Álex Suárez, una y otra vez, fueron acosados por toda la línea ofensiva de un Eibar obstinado en derrumbar la muralla. No pudo. No dio con la manera. No lo hizo por el grito del gran candidato.

Pregonó Pimienta, en la previa, que había que volver al origen. Dar un golpe sobre la mesa. Ese momento ha llegado. Eleva a los altares a un plantel eterno. Kilométrico que supo adaptarse a las condiciones de barro y oscuridad. Padecimiento para liberarse.