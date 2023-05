Hay confianza en que Jonathan Viera pueda estar disponible para la cita del domingo (20.00 horas) frente al Villarreal B en el Estadio de Gran Canaria. Los fisioterapeutas de la UD Las Palmas trabajan a destajo para que el capitán, lesionado el pasado lunes durante la primera parte del partido de Éibar, esté al menos en el banquillo por si fuera necesaria su participación, si bien todos tienen claro, incluido el propio jugador, que no hace falta correr ningún riesgo, pues aún quedarían dos jornadas más en las que el líder de los amarillos podría ser útil. En cualquier caso, el de La Feria no está roto y apunta a estar en la convocatoria en la antepenúltima fecha.

Todos, incluido el jugador, tienen claro que no tomarán riesgos porque aún quedarán dos citas

No tuvo suerte en el choque de Ipurua, donde por culpa de una fuerte sobrecarga en el aductor izquierdo tuvo que retirarse del terreno de juego casi al filo del descanso. En un primer momento trató de seguir mediante la aplicación de un vendaje en la zona afectada, sin embargo, después de un par de arrancadas más volvió a girarse al banquillo para pedir el cambio. En ese momento Viera sabía que no se había roto, pero cayó en la cuenta de que corría el riesgo de sufrir una rotura si forzaba más de la cuenta.

Al término del encuentro Xavi García Pimienta aseguró que la afección del capitán no era grave, pues se había retirado a tiempo, aunque no especificó lo que tenía exactamente porque estaba pendiente de pruebas. Las mismas, practicadas ya en Gran Canaria, confirmaron que no se rompió ningún tejido muscular, por lo que dentro de lo malo, que es que pueda perderse el partido, al menos estaría listo para afrontar con garantías las citas frente al Cartagena y el Alavés, en las que el equipo podría conseguir el ascenso directo.

Pruebas

Jonathan Viera no participó en los dos primeros entrenamientos de la semana, el miércoles y el jueves, y tiene previsto probarse entre hoy y mañana para saber si puede entrar en la lista o no, algo que ni él mismo sabía ayer por la tarde. Todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de sus sensaciones en el campo.

Las manos de Juan Naranjo, jefe de los fisios de la UD, están a disposición del de La Feria para tratar de que pueda estar al menos en la convocatoria. Por la mañana y por la tarde los trabajos de descarga del aductor izquierdo del jugador con a destajo.

Sea como fuere, lo más normal es que Viera no actúe como titular el domingo frente al filial del submarino, toda vez que habrán pasado únicamente seis días desde que sufrió la fuerte sobrecarga. Aunque las prestaciones de la UD siempre son mejores con él en el campo porque en cualquier momento puede sacar a relucir su magia, no tenerle tampoco es un drama, tal y como demostró el equipo en la casa del que hasta entonces era el líder.

Sin el ‘21’, la UD ha ganado cinco partidos, empatado cuatro y perdido solamente uno

Cuando de La Feria se retiró del terreno de juego el partido iba empate a cero, marcador que varió con el tanto de Sandro de falta directa al poco de comenzar la segunda parte. Los números de Las Palmas sin su líder hablan por sí solos: en los 10 partidos que se ha perdido ha ganado cinco –Málaga, Andorra, Sporting, Villarreal B y Ponferradina–, empatado cuatro –Alavés, Oviedo, Andorra y Levante– y perdido uno –Albacete–.

De alguna manera, la nueva UD de García Pimienta ha aprendido a sobrevivir sin Viera, muy por debajo de su nivel habitual este curso desde que se lesionó el gemelo después del derbi de noviembre de 2022. En la segunda vuelta ha tenido un rendimiento muy bajo para lo que se espera de él, si bien en Zaragoza completó por fin una gran actuación. Pero se lesionó otra a vez, aunque no está roto. Apura para al menos estar.