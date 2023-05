García Pimienta: "Se tiene que notar que la UD Las Palmas se juega ascender de categoría"

No hay tiempo para el fallo. Imposible tropezar en casa en un recinto que rozará el lleno ante un equipo que está virtualmente salvado cuando uno marcha líder a falta tan sólo de tres jornadas. Es el caso de la UD Las Palmas, que recibe el domingo (20.00 horas) al Villarreal B. No hay mayor consigna que ganar para depender de uno mismo en Cartagena y en la última fecha frente al Alavés. «Va a ser un partido peligroso, pero desde el primer momento se tiene que notar que nos estamos jugando ascender de categoría». Con eso, con las ganas, debiera bastar. Es la sentencia de Xavi García Pimienta.

El técnico, que confesó que los recuperadores de la UD trabajan a destajo para que Jonathan Viera, lesionado en Ipurua, pueda estar al menos en la convocatoria, y que Fabio y Curbelo están disponibles para regresar a la lista, dejó clara su apuesta en los últimos tres encuentros. «Estoy muy de acuerdo en que los equipos hemos fallado mucho en las últimas 10 jornadas, pero tengo la sensación de que en estas últimas tres jornadas se va a fallar muy poco. Nos hemos ganado el derecho a depender de nosotros mismos», recordó.

"Tenemos que hacer otra cosa"

Y aclaró que a estas alturas de la temporada lo único que vale es vencer por lo civil o por lo criminal. «El otro día en Éibar no fuimos nosotros del todo. El Éibar en muchos momentos nos sometió y vi un Las Palmas defensivo, solidario, que trabajaba junto… si un equipo nos somete, sabemos sufrir y me quedo con eso. Tenemos una idea y si no es posible, tenemos que hacer otra cosa», dijo, si bien matizó que nunca tuvo dudas en cuanto a la manera de jugar de la UD.

García Pimienta aseguró que siempre prefiere enfrentarse a equipos que no se juegan nada siempre y cuando no sea un filial, como es el caso del Villarreal B. «Es un equipo joven, dinámico, con jugadores de calidad que alternan en algunos casos con el primer equipo. Son muy verticales y tienen muchísima calidad. Llegan con bastante facilidad a la portería contraria. Un filial cuando no tiene presión juega mucho mejor», comentó.

Antes de todo, el técnico catalán había hecho una referencia a la afición, que ya agotó las entradas en Curva, Naciente y Sur. «Estaba convencido de que la afición no iba a fallar. Sabíamos que nos iban a ayudar. Estoy convencido de que el Estadio se va a llenar y que en los momentos complicados van a estar con nosotros. Llevamos tiempo sin ganar en casa y ya toca», señaló.