Once meses después Kirian Rodríguez se reencontrará con el Estadio de Gran Canaria, que si no registra el lleno de 32.400 personas estará cerca de hacerlo, toda vez que sólo quedan a la venta 1.000 entradas en la grada Tribuna. Si el jueves se agotaron las localidades de Naciente y Curva ayer lo hicieron las de Sur, por lo que el ambientazo en Siete Palmas está garantizado en la primera de las tres encuentros que debe ganar la UD Las Palmas para ascender a Primera División por la vía directa. El contexto es inmejorable para que el centrocampista de Candelaria y la afición amarilla, unidos más que nunca desde que al jugador se le detectó un cáncer en julio de 2022, vuelvan a encontrarse.

La última vez que el tinerfeño jugó sobre el verde del Gran Canaria fue el 4 de junio de 2022, cuando el CD Tenerife venció (1-2) en el encuentro de vuelta de las semifinales del playoff y eliminó al cuadro amarillo, inferior en los dos partidos del cruce –en la ida perdió por 1-0–. Fue, por tanto, una noche triste no sólo porque la UD perdió todas sus opciones de subir, sino también porque la caída fue frente al eterno rival en casa. Aquel día Kirian disputó los 90 minutos, como también lo había hecho tres días antes en el Heliodoro. No fueron sus actuaciones más destacadas.

Su gran papel en La Romareda y en Ipurua le garantizan un puesto en el once como mediocentro

Un mes después, cuando el equipo había comenzado la pretemporada en la primera semana de julio, un linfoma de Hodgkin cambió la vida del futbolista a corto plazo, pues tuvo que iniciar un proceso de recuperación que le impidió tener una ficha en la primera vuelta. Superado el cáncer como resultado del tratamiento de quimioterapia al que fue sometido entre agosto y diciembre, recuperó su licencia en el pasado mercado invernal y hace dos semanas, en La Romareda, debutó por fin en el presente curso después de casi cuatro meses de puesta a punto.

En realidad estaba para jugar desde al menos un mes antes, sin embargo, Xavi García Pimienta no le veía en condiciones de competir, tal y como reconoció en algunas de sus últimas comparecencias, y contrariamente a la opinión del jugador, que sí se notaba como para disputar algunos minutos y poder así recuperar el ritmo competitivo poco a poco. En cualquier caso, y después de meses de convocatorias en las que no participaba ni un sólo minuto, le llegó la oportunidad en Zaragoza, y no defraudó.

Buena forma

Todo lo contrario: el tinerfeño demostró un estado de forma óptimo y apenas se le notó la falta de rodaje, pues salvo un primer pase equivocado repartió juego con criterio y precisión. Actuó durante 18 minutos más el descuento y en principio debía haber sumado algunos más en el choque siguiente, en Éibar, partiendo desde el banquillo, sin embargo, las bajas de Fabio y Mfulu le abrieron la puerta de la titularidad y a García Pimienta no le tembló el pulso: le puso en el once inicial.

La apuesta salió ganadora. Lejos de cambiar a Loiodice de posición y retrasarle, el técnico prefirió cambiar una sola posición y acertó con la elección del tinerfeño, que demostró una personalidad tremenda sobre el terreno de juego de Ipurua, donde se ofreció siempre, tomó decisiones acertadas y contribuyó a poner pausa cuando la UD más lo necesitaba. Por eso es de prever que volverá a ser titular mañana pese a que Fabio está recuperado y entrará en la convocatoria.

Será, por tanto, el momento en que Kirian y la afición de la UD se reencontrarán con el futbolista vestido de corto. Durante todos los partidos mientras el de Candelaria estuvo en tratamiento la grada coreó su nombre en cada minuto 20 por el dorsal del jugador; ahora, por fin, podrá hacerlo con el protagonista al mando del juego amarillo. Ya en La Romareda y en Ipurua los seguidores mostraron su cariño especial con él, pero mañana será apoteósico.

El Estadio, que sólo tiene 1.000 entradas disponibles en Tribuna, le guarda una gran ovación

La recuperación de Kirian para la causa llega en el momento crucial de la temporada, cuando la UD se juega el ascenso directo y evitar el sufrimiento del playoff. Cabe recordar que el curso anterior el tinerfeño fue una pieza fundamental para García Pimienta, que le puso como titular en todos los partidos que protagonizaron la remontada histórica de Las Palmas –el equipo logró el mejor final de su historia, con nueve victorias en 11 partidos, para alcanzar la promoción–. No sólo jugó, sino que marcó tres goles decisivos en ese tramo, todos desde fuera del área.

Por tanto, más allá del aspecto emotivo, la UD recupera a un futbolista capital que puede actuar tanto en el interior como en el mediocentro, posición esta última en la que jugará mañana ante el Villarreal B. Viene de sumar algo más de 100 minutos en las dos jornadas anteriores y es de prever que muestre incluso una versión mejor. Kirian en el gran protagonista individual de una noche mágica en Siete Palmas, con un estadio a reventar para llevar en volandas al equipo hacia la victoria. Es el reencuentro más esperado.