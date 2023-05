Que el mejor jugador que tiene la UD en su plantel no está bien físicamente quedó más que claro ayer con su papel ante el Villarreal B. Por mucho que quiera Jonathan Viera a su club y por mucho que pueda aportar más que otros compañeros aun jugando a medio gas, el Mago de la Feria dejó claro que no está al 100%. «Estoy mal. No estaba para aguantar mucho tiempo, pero hay que seguir peleando hasta el final», indicó el 21 tras el empate de ayer ante el filial castellonense.

En cuanto a la lectura que hizo el mediapunta del devenir del partido, en el que aguantó 59 minutos sobre el terreno de juego, expresó: «El miedo a ganar en la segunda parte nos ha influido. Nos metimos cada vez más atrás y no éramos capaces de salir jugando el balón». «Cara de tonto» Otro de los que salió a la palestra fue Álvaro Lemos, dueño del carril diestro en los tres últimos partido. El gallego recriminó «no haber sentenciado el partido en la primera parte» y después de haber dejado el marcador abierto con el único tanto de Sandro, «pasan estas cosas», en referencia al empate logrado por los castellonenses. También Coco compartió la visión de su compañero de labores defensivas en el que el lanzaroteño resaltó que dejaron escapar los tres puntos «cuando estaban en la mano» y por ello se queda el equipo amarillo «con mal sabor de boca» tras el empate. Al igual, el central guineanoecuatorial, entendió que en la segunda parte la UD se vio atacada porque «el Villarreal dio un paso al frente, salieron a la presión» y eso obligó «a desprenderse del balón».