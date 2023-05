Sandro revienta el debate del Mesías: "Viera, al 50%, es el mejor jugador de la categoría; tenerlo en la UD es vital"

Sandro Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria, 27 años) cambiaría los títulos conquistados con el FC Barcelona -una Liga de Campeones, dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundialito- por subir de amarillo. Sueña con convertirse en el nuevo Sergio Ezequiel Araujo y ser el rostro icónico del ascenso de 2023. Un salto de categoría que pasas por el Municipal de Cartagonova -desde las 17.30 horas de este sábado-. Además, sepulta el debate sobre Jonathan Viera Ramos, que al término del último partido ante el Villarreal B no estaba en plenas condiciones físicas.

"Viera debe jugar siempre; esté 100% o al 50%. Estando al 50% sigue siendo el mejor jugador de la categoría. Para nosotros debe estar siempre en el césped, cuando esté bien físicamente. Es vital tenerlo. Siempre aporta al equipo, y más en este momento". Además, fue categórico sobre la importancia de ascender de amarillo. Lo representa todo. Hasta el punto de cambiarlo por su palmarés con el Barça o el hecho de jugar con Messi, Luis Suárez o Neymar en el club azulgrana. "Lo cambiaría todo, es el club de mi vida".

Reconoce que es un final "un poco loco" de Liga y recuerda que "seguimos dependiendo de nosotros mismos". Sobre si alguien en el banquillo le irán relatando los resultados del resto de rivales -Eibar, Levante y Deportivo Alavés-, fue contundente. No le interesa. "Me da igual, tenemos que ganar. El resto que hagan lo que quieran. Nada de nada, solo me centraré en ganar al Cartagena".

Resta importancia a su gran momento de forma. "Esto es un trabajo de todos, de las paradas de Valles y del trabajo de Sergi Cardona. Estamos cerquita, pero hay que seguir trabajando duro en estos dos últimos partidos". Se le cuestionó por la madurez de la caseta: "Tenemos jugadores con muchos partidos en la élite, tratamos de transmitir tranquilidad, el que más tranquilo esté; logrará el objetivo. Siendo nosotros, siendo agresivos en las dos áreas. Así, con nuestra idea, no tendremos problemas (....) ¿Soñar con el gol del ascenso? Sueño con trabajar y busca el bien del equipo".

Adiós al calvario de las lesiones

SR-9 se ha perdido un total de 16 jornadas de las 40 disputadas por problemas físicos. Pero el ariete isleño ha superado su particular calvario con un plan especial con el equipo de fisioterapeutas -encabezado por Juan Naranjo-. "Llevo años con estos problemas, el club tiene un grandísimo equipo de profesionales para que los jugadores se recuperen lo antes posible y con las mejores sensaciones. Para mí subir de amarillo, el equipo de mi familia y el de mi corazón, sería un sueño. Estamos cerca, falta poquito (...) Hemos corregido, soy un poco hiperactivo, hemos hablado de no hacer tantos esfuerzos, tantas cargas...Ahora sí se ve que da resultado. Llevo cuatro partidos seguidos". Y no se fía del Cartagena: "El Atlético de Madrid perdió ante un Elche que ya estaba descendido".