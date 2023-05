Dos partidos que ganar y la gloria que espera. Paso a paso. Primero, Cartagena; luego, Alavés. Lo más importante de todo es que la UD Las Palmas, si gana los dos últimos encuentros, será equipo de Primera División. Es el mensaje claro de Xavi García Pimienta, el mismo que trasladó a los jugadores durante toda la semana. "Yo estoy contento porque faltan dos jornadas y dependemos de nosotros mismos. La igualdad hace que cueste muchísimo ganar, como se está demostrando en estos dos últimos meses, pero estamos donde queríamos y afrontamos el partidos con la intención de ganar y depender de nosotros en la última jornada contra el Alavés". Palabra de un entrenador exultante.

Y que está ante el duelo más trascendental de su vida. "Sí, es el partido más importante de mi carrera como entrenador", sentenció, antes de establecer una diferencia ente la campaña anterior y la presente. "La temporada pasada hicimos una cosa muy brillante cuando prácticamente nadie creía, pero llegamos a las semifinales -del playoff-. En este caso te estás jugando el ascenso directo en dos semanas, por lo tanto son los dos partidos más importantes de mi carrera y estoy contento de que así sea porque significa que estás haciendo las cosas bien". La diferencia, por tanto, es patente.

Cuestionado por si estaría pendiente en el banquillo de lo que hagan el Granada, el Alavés, el Eibar y el Levante, los rivales de la UD por el ascenso directo, dejó clara su postura. "Prefiero no saber nada. De hecho, tenemos la gran suerte, porque este equipo se lo ha ganado, de que dependemos de nosotros. Si ganamos nuestro partido en Cartagena y no nos distraemos con nada, pase lo que pase en los otros resultados dependeremos de nosotros en el partido del Gran Canaria con el Alavés", comentó el barcelonés. El discurso interno, por tanto, es cristalino: a lo suyo. "Ojalá cuando acabe el partido exista esa carambola, pero lo más importante es que ganemos nosotros". La probabilidad de ascenso en el Municipal de Cartagonova, sin embargo, es de un 4,93%.

De lo que no tiene duda el técnico amarillo es de la intención del Cartagena de ir a por el partido para apurar sus opciones de jugar la promoción, para lo que tendría que ganar sus dos partidos y que el Albacete perdiera los suyos. "Ya me gustaría que marcase el Albacete y ellos bajaran la intensidad, pero os puedo asegurar que eso no va a suceder, sobre todo porque los futbolistas son profesionales y van a querer ganar siempre, más en su casa. Los futbolistas se acaban enterando de lo que sucede. Si el Cartagena recibe un mazazo en Ponferrada -donde juega el Albacete- seguramente lo vivirán de otra manera, pero querrán ir a por el partido", aseguró.

García Pimienta reveló que han "hecho un trabajo importante durante la semana" para aislar al equipo "un poco del ruido que hay fuera" y centrarse única y exclusivamente en el partido. También confirmó que Mfulu, Sidnei y Vitolo son las bajas en la expedición, y que Jonathan Viera y Sandro, sustituido a la hora de juego del último choque ante el Villarreal B, "han entrenado muy bien durante toda la semana". "No puedo decir los minutos, pero sí que en estos momentos yo les veo para jugar más tiempo de lo que lo hicieron el fin de semana pasado", añadió.

"El partido va a ser muy exigente. El Cartagena es un equipo que maneja varios registros, diferentes sistemas y formas de atacar y defender. Si no estás bien te puede someter. Tiene posibilidades remotas de meterse en el playoff, pero las tiene", comentó el catalán sobre el rival.

Preguntado por si está a favor de pagar primas a los rivales, fue rotundo: "Por ganar las daría siempre, yo. Es una opinión personal y no quiero entrar, pero sí que es cierto que hay equipos que no se juegan nada a nivel clasificatorio que si no tienen un aliciente juegan de una manera y si tienen un aliciente por ganar juegan de otra. Yo creo que no debería haber ningún problema".

También tuvo palabras para la afición de la UD, a la que considera "increíble". "Me hablan de quizá 400 personas en Cartagena, es una locura. Les aseguro que van a estar orgullosos de su jugadores", agregó el técnico amarillo.

Por último, sobre las palabras del entrenador actual del Tenerife, Luis Miguel Ramis, quien aseguró que le gustaría ver un derbi la temporada que viene, lo que implicaría que tendría que ser en Segunda, García Pimienta comentó: "Estoy centrado en los equipos que están en la pelea por ascender a Primera División. Los que no tienen opciones para mí no son importantes".