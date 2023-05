La esperanza intacta para un ascenso soñado

Toda la isla sueña con lo mismo. La Unión Deportiva Las Palmas tiene soñando despierto a todo un pueblo que ya vive pensando en un hipotético ascenso el próximo sábado (20.00 horas en el estadio de Gran Canaria) en un partido de alto riesgo en cuanto a emociones contra el Alavés. Hoy, aunque las posibilidades del ascenso eran mínimas, los más creyentes no dudaron en acudir en manada a la Plaza del Pilar, donde habían rumores de una quedada amarilla que finalmente, según los aficionados ahí presentes, se terminó cancelando.

Sin embargo, las terrazas vestían los colores amarillos, con las mesas vestidas con banderas, las sillas con bufandas y los cánticos de más de una treintena de aficionados que oraban para que el Málaga hiciera posible el milagro. En el ambiente se respiraba tensión, pero también ilusión y esperanza, pues la contundente victoria (1-4) frente al Cartagena hizo creer -más aún si es posible- en lograr estar en la máxima categoría de La Liga.

Nacho Oramas está en la primera fila de mesas y sillas, justo delante del televisor. Vestido con su camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas y una bufanda que lanzaba un guiño a Viera con la mítica frase de Yo veo mucha fiesta aquí se centra en una cartulina con colores que tiene delante. En ella, la clasificación de la jornada con todos los partidos y resultados, separados perfectamente con colores y unas estadísticas que él mismo ha realizado.

Abonado al club desde el año 1984, Nacho describe la temporada del equipo de Pimienta como "muy buena". Con la mirada puesta en el encuentro del próximo sábado, asegura que tendrá que tomarse una valeriana antes de irse al estadio. "Nos queda otra final y hay que aprovecharla", explica con esperanzas. "La Unión Deportiva es nuestro equipo y para mí significa mucho. El sábado vamos a ser de Primera División, te lo digo yo", sentencia.

Nacho Oramas: "Nos queda otra final y hay que ganarla. El sábado vamos a ser de Primera División"

Hasta los más pequeños de la casa estaban pendientes al encuentro. Con el escudo en el pecho y los nervios de quien tiene la oportunidad de ver por primera vez un ascenso, uno de ellos advertía a su padre de que si el año que viene subían a Primera División, había que abonarse "sí o sí". Un sentimiento que dice mucho.

Nacho López está junto a Jorge Móntez en uno de los bancos de la Plaza de la Victoria con una bandera de la UDLP en la mano. Sus caras son de circunstancia, pues por un momento pensaron que podría ser hoy el día elegido para subir de categoría. "Todavía tengo esperanza. El sábado va a ser un día muy grande, porque toda la ciudad se va a subir al barco y les vamos a llevar en volandas a ganar", explica Nacho. El último ascenso no lo ha podido olvidar, pero ya piensa en cómo podría ser vivir otro. "Nunca olvidaré ese gol de Araujo y esa victoria. Es inolvidable ver cómo el equipo de tu tierra consigue un ascenso", sentencia. Jorge, por su parte, centra todas sus esperanzas en ganar al Alavés y subir directamente, pues no ve posible un ascenso jugando un playoff.

Un grupo de cinco amigos ríen en otra de las terrazas mientras disfrutan de una victoria que era vital. Según cuentan, han vivido el partido "nerviosos", y es que el empate del Málaga ante el Alavés llenó de esperanzas una plaza del Pilar que era totalmente de color amarillo. Llegados desde diferentes rincones de la isla y una de ellas desde Jaén, decidieron verlo en este lugar debido a la supuesta quedada que algunos aficionados habían hecho por las redes sociales. "Finalmente se canceló, pero igualmente ha habido mucho ambiente durante toda la tarde", explican entre risas.

Ellos, estarán el próximo sábado en el estadio viviendo la ilusión de toda una isla. Un día que, según comentan, es para la celebración. "Voy a levantarme por la mañana y voy a desayunar cereales con cerveza", explica uno de ellos. Aunque no todos son abonados, confiesan que esta temporada se han dejado mucho dinero en el club, pues calculan que han ido a unos 15 partidos. "Queríamos que se diera hoy para el sábado estar más tranquilos, pero estamos seguros de que vamos a ganar al Alavés, aunque no queremos venirnos arriba", sentencian orgullosos Rubén, Ismael, Carlos, Thalía y Daniel.

En la Plaza de la Victoria el ambiente fue similar. Aficionados amarillos tiñeron las terrazas y las calles en busca de una alineación de astros que finalmente no se pudo dar. La empresa encargada de vallar toda la zona y montar un pequeño escenario, también tuvo que desmontar todo cuando los seis partidos que se estaban disputando finalizaron. "Desde el lunes llevando organizando esto, pero el montaje comenzó hoy a las tres de la tarde", explica Salvador Siverio, responsable de la empresa Montando Movidas. "Nuestro trabajo ha consistido en perpetrar la plaza y montar un pequeño escenario para una posible celebración". Este próximo sábado, volverán a montar todo, pero esta vez a expensas de las instrucciones que les den tanto el Ayuntamiento como el propio club amarillo. "Va a depender de la magnitud de fiesta que quieran hacer", asegura Siverio.

Andrea Hernández: "Por culpa de los abonados que han comprado entradas y se han dedicado a revenderlas no podré ir el sábado"

Andrea Hernández, por su parte, pasea con una bufanda amarilla al cuello. Ha visto el partido en la Plaza de la Victoria con un grupo de amigas con "muchos nervios y tensión por los resultados, aunque también esperanza". Aficionada al club de su tierra, este año no pudo abonarse por falta de recursos, pero aún así explica que ha ido a ocho partidos durante la temporada. Este próximo sábado, aunque le hubiese encantado acudir ver ascender a su equipo, no podrá. "Quiero ir pero por culpa de muchos abonados que se han dedicado a comprar y acto seguido vender sus entradas a un precio desorbitado, no voy a poder ir, porque las localidades dicen que ya están agotadas", comenta indignada.

Sin embargo, tiene la esperanza y la certeza de que este 27 de mayo será el día en el que la Unión Deportiva Las Palmas sea equipo de primera división, y el motivo es obvio: "Van a estar apoyados por el jugador número 12, que es la afición. Además, va a ser la guinda a una gran temporada. Nos lo merecemos", dice Hernández.

Hoy, una gran parte de la isla de Gran Canaria soñará con lo que puede pasar la próxima semana. Y es que aunque todavía es pronto para cantar victoria, al final la vida es esto. Vivir de ilusiones e imaginar lo que podría pasar en un futuro no muy lejano. La magia del fútbol y la unión de un equipo que hace que todo el pueblo sea uno. Porque el sábado toda Gran Canaria será amarilla y el sentimiento inolvidable.