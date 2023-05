Perdón y caso cerrado. Rubén Fontes, delegado de la UD Las Palmas, reconoció su desliz en la banda del Municipal de Cartagonova, a la hora de transmitir los cambios al árbitro asistente en la penúltima jornada. El segundo preparador amarillo Álex García le dio la indicación de retirar a Alberto Moleiro y a Pejiño, para dar entrada a Fabio González y a Marvin Park. Sin embargo, Fontes interpretó que el que debía salir era Sergi Cardona -por Marvin Park-. La confusión radica en que el lateral zurdo era el tercer cambio. El patinazo provocó el cabreo de García Pimienta. Los aspavientos del preparador barcelonés no lograron detener el doble movimiento a la hora de partido (61’).

El ejecutivo de la gorra se disculpó en su cuenta de red social. ‘Gracias a todos los que me han mandado un mensaje de apoyo. No es nada agradable cometer errores. Hoy me tocó a mí. Ahora toca pensar en la semana que nos espera y seguir trabajando como desde el principio de la temporada para lograr nuestro objetivo’. Fontes rechazó ayer hacer declaraciones y dar por zanjado el episodio. «Es el momento de arropar a la UD y de estar todos juntos, no voy a perder ni un segundo de mi tiempo en este asunto». El delegado amarillo también fue noticia por su boina de la suerte. Con la indumentaria, el club amarillo no ha perdido en territorio peninsular -en los reveses ante Huesca, Granada y Tenerife no la llevaba puesta-. El ‘caso Peaky Blinders’ se cierra sin más polémicas. Un error al no transmitir de forma directa con Pimienta las sustituciones.