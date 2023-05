Luis García Plaza va a llegar a Gran Canaria sin hacer muchos aspavientos. Sabe el entrenador del Alavés que su equipo tiene que continuar compitiendo tal y como lo ha hecho durante las 41 jornadas disputadas si quiere conseguir el objetivo de ascender a Primera División en caso de vencer a la UD el sábado (20.00 horas).

Porque al conjunto vitoriano solo le vale un resultado: ganar. Si no es capaz de sumar tres puntos en Siete Palmas tendrá que ir al Playoff y jugársela en las eliminatorias por la promoción. En este sentido García Plaza no tiene pensado que su plantel se salga de su normalidad. «Si vamos a tumba abierta, Las Palmas te destroza, pero te destroza seguro, que yo lo he visto», advierte el técnico.

Esta respueta la ofreció el madrileño en la rueda de prensa posterior al triunfo del Alavés contra el Málaga el pasado sábado por 2-1 cuando le preguntaron que si su equipo iba a «ir a ganar el partido» contra la UD. Él tiene claro que habrá diferentes escenarios durante la disputa de «la final», como tildó al encuentro de Siete Palmas.

Cabe recordar que el partido de la primera vuelta disputado entre los dos conjuntos, en la cuarta jornada, concluyó en empate a un gol después de que el Alavés entregara la pelota prácticamente en la totalidad del encuentro.

A pesar del 23%-77% de posesión a favor del conjunto amarillo, fue el escuadrón vasco el que realizó más lanzamientos a portería rival. La artillería vitoriana disparó siete veces, tres de ellas entre los tres palos defendidos por Valles. Una del gol, otra de Balboa lejano y por último una de Rober que casi se convierte en el 2-1.

¿Y la UD? Una entre palos. Marc Cardona, que puso su cuarto tanto de la temporada. Y ninguna intento más entre los tres palos defendido por Sivera por mucho dominio del balón que tuviera el equipo de Pimienta.

En el imaginario de García Plaza hay diferentes variantes de desenlaces. «Tendremos que jugar diversos partidos dentro del mismo. Sea cual sea el resultado, como juguemos abiertos nos van a matar», avanzó el entrenador babazorro, y aclarar: «Si el partido va empate y faltan 25 minutos pues habrá que volcarse y será ahí cuando puedan pillarte definitivamente».

En este sentido, el homólogo de García Pimienta en el banquillo rival añadió que su estrategia a una semana vista para el duelo pasa por «salir bien desde el principio, ser un equipo compacto y hacerlo bien con el balón».

No dejar que dominen

¿Y en qué se puede traducir estas palabras? De sus siguientes declaraciones se puede atisvar la idea que tiene en mente: «No creo que dominemos los 90 minutos y espero que ellos tampoco lo vayan a hacer. Tiene que haber alternancias y ahí entrará en juego la calidad de los futbolistas, los de ellos y los nuestros».

Estrategia que querrá llevar a cabo con sus jugadores para ir golpeando poco a poco a Las Palmas dado que García Plaza intuye que los amarillos «tienen mucha pegada y mucha calidad individual para realizar goles».

Sin halagar en exceso a la Unión Deportiva, aunque mostrándole un respeto digno de ser el segundo clasificado de Segunda, el entrenador del conjunto vitoriano tiene «la sensación» de que puede obrar la gesta en el Gran Canaria.

Aun así tampoco es que sea un inconsciente y puso freno a la euforia. «Es una final y ellos lo tienen más fácil que nosotros. Juegan de local y les vale el empate. Pero creo que somos capaces de liarla», sentenció García Plaza.