Sin miedo a un ‘cordobazo’

El mensaje de Xavi García Pimienta el sábado pasado en Cartagena, donde la UD goleó (1-4) y mantuvo su condición de depender de sí misma para regresar a la máxima categoría no fue de cara a la galería; su convencimiento de que el equipo lo va a lograr es el mismo que tiene la caseta, y todos coinciden porque la mejoría ha sido evidente en el último mes de competición. De alguna manera, Las Palmas reaccionó a tiempo de llegar a la última jornada con una probabilidad alta de ascender.

Si bien el técnico estableció el origen de la reacción en el duelo frente al Levante en el Gran Canaria –el cuadro granota perdonó dos ocasiones muy claras de gol y la UD apenas generó peligro–, la mejoría más palpable se produjo en Zaragoza, donde el equipo, fue mucho más fluido y si no ganó fue por mala suerte, porque Lemos se resbaló en el pero momento y propició un gol en contra.

Las buenas sensaciones quedaron confirmadas en Eibar, donde a Las Palmas no le quedaba otra que ganar y lo hizo con un tanto de Sandro de falta directa, pero sobre todo con un ejercicio de supervivencia que estuvo muy cerca de la mejor versión defensiva este curso. Días después, pese a fallar en casa ante el Villarreal B, volvió a estar bien, aunque el miedo a perder le hizo recular hasta que recibió el empate.

En Cartagena, pese a empezar con un gol en contra, la reacción fue inmediata, hasta el punto de que antes del descanso ya ganaba por 1-3. La concentración única y exclusivamente en el partido del Municipal de Cartagonova, más allá de lo que hicieran los rivales en otros campos, fue clave, y de la misma forma tienen previsto afrontar la semana los jugadores y el cuerpo técnico de la UD.

La fortaleza con la que llega el equipo a la final por el ascenso no es sólo deportiva, sino también mental, por mucho que los malos resultados en casa en los últimos tiempos ofrezcan ciertas dudas a los aficionados. El dato es dramático para un equipo que opta al ascenso directo: suma cinco partidos consecutivos sin ganar en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos empataron frente al Málaga, el Sporting el Levante y el Villarreal B y perdieron contra el Oviedo. La última victoria data del 26 de febrero, ante la Ponferradina.

Pero un nuevo empate daría casi con toda seguridad el ascenso a la UD, ya que para que no le valiera el cuadro granota tendría que ganar por seis goles a los ovetenses y el Granada ganar o empatar su partido –en un triple empate entre Granada, Las Palmas y Alavés, para lo que el conjunto nazarí tendría que perder y el Alavés vencer, el perjudicado sería el equipo andaluz–.

Por tanto, es más que posible que un nuevo tropiezo en Siete Palmas permita a la UD subir a Primera. Daría igual el hecho de sumar un partido más sin un triunfo como local; al final y al cabo, en el tramo decisivo de la campaña sólo importa una cosa: ganar.

Tampoco supone un trauma el recuerdo del famoso cordobazo que tuvo lugar el 22 de junio de 2014, cuando Las Palmas perdió un ascenso por un gol en la última acción del choque cuando decenas de aficionados amarillos rodeaban el campo listos para celebrar. Nadie piensa en eso.

La convicción que hay en el vestuario es que el equipo merece subir directo porque es el que más tiempo ha ocupado las dos primeras plazas a lo largo de la temporada y el que ha sido más fiable aun después de atravesar un bache. La reacción, a base de recuperar la solidez y la fluidez que le llevaron a estar arriba, llegó a tiempo. No hay miedo, no hay vértigo; hay ganas de jugar y celebrar.

Sidnei y Mfulu apuran para estar disponibles

Sidnei da Silva y Omenuke Mfulu, que fueron las únicas ausencias por lesión para la cita del sábado pasado en Cartagena -Vitolo ya no cuenta porque fue operado de la rodilla hace un par de semanas-, pese a que ambos viajaron a la localidad murciana para hacer piña, apuran para llegar a la cita del sábado (20.00 horas) frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria. Ambos jugadores sufrieron sendas roturas musculares en el partido de La Romareda hace tres semanas y se sumarán al grupo a partir de hoy, cuando la plantilla comenzará a preparar el duelo final por el ascenso en el primero de los cuatro entrenamientos previsto. El resto de futbolistas está en condiciones de participar, por lo que, si no sucede ningún contratiempo durante las sesiones que hay por delante, Xavi García Pimienta tendrá a su disposición a todos los jugadores, si bien no acostumbra a poner de inicio a nadie que venga de una lesión muscular. En cualquier caso, el once para tratar de asaltar el ascenso será el mismo que el del fin de semana pasado. | P. F.