Todo el plantel está disponible, aunque el once será el mismo

Todos disponibles para la gran final por el ascenso frente al Deportivo Alavés en apenas tres días (20.00 horas). El escenario no podía ser mejor, con todos los que han llevado al equipo a estar donde está, a un sólo empate de subir a Primera División. Con la excepción de Vitolo, que apenas estuvo por culpa de las lesiones –la última le obligó a operarse la rodilla hace un par de semanas, por lo que estará de bajar entre ocho y 10 meses–, y de Benito, que cedió su ficha en enero porque debía operarse la espalda, el resto está listo para entrar en la convocatoria, si bien Xavi García Pimienta deberá hacer un descarte.

Los últimos en sumarse a la causa fueron Sidnei da Silva y Omenuke Mfulu, lesionados en Zaragoza muscularmente y que después de tres semanas en el dique seco ayer ya hicieron parte del trabajo con el grupo en la primera de las cuatro sesiones de la semana para preparar el choque más decisivo del campeonato.

Ninguno de los dos, en cualquier caso, será titular dentro de tres días no sólo porque el técnico catalán no acostumbra a alinear a jugadores que vienen de una lesión, sino porque tiene muy claro que el once inicial es el mismo que le dio resultado en la primera parte del choque ante el Villarreal B y todo el encuentro en Cartagena. Si bien los resultados fueron distintos –empate ante los castellonenses (1-1) y victoria frente a los murcianos (1-4), el barcelonés dio con la tecla y no cambiará en la cita clave del curso.

Por fin García Pimienta apostó por Sandro como delantero centro y no en la banda, ya no tanto porque el grancanario no rindiera a su máximo nivel en un costado, sino porque ninguno de los otros tres nueves está en forma. Todo lo contrario: Andone no marca desde que lo hiciera al Tenerife el 26 de noviembre del año pasado, Marc Cardona desde que ajusticiara al Mirandés el 20 de enero y Loren Morón desde que sentenciara al Lugo el 11 de febrero.

Sandro, en cambio, ha sumado cuatro tantos en las últimas tres jornadas que han sido decisivos para la UD, sobre todo el de Éibar, donde dio los tres puntos al equipo con un lanzamiento de falta directa. También vio portería ante el filial del Submarino y el sábado pasado logró un doblete, el primero del curso, para remontar primero y liquidar el choque después.

Con los experimentos aparcados, incluso el que llegó a concebir a Pejiño como suplente hasta hace no mucho, el barbateño y Moleiro se han hecho con un lugar fijo en los costados pasa a que el tinerfeño no pasa por su mejor momento. Aún así, está especialmente motivado porque aún no ha marcado en lo que va de temporada pese a sus múltiples intentos de hacerlo –acumula ya ocho disparos a los postes–.

En el centro del campo, pese a que el regreso de Fabio la semana pasada tras estar lesionado apuntaba de la misma forma a su vuelta a la titularidad, Kirian, que debutó esta campaña en Zaragoza, se ha convertido en un fijo para el entrenador. En Éibar tuvo que actuar como pivote y cumplió con creces, como también frente al Villarreal B y el Cartagena.

Su buena sintonía con Jonathan Viera, además, resulta clave en el juego de la UD. Se miran, se entienden, se pasan la pelota, y eso es positivo para el equipo tal y como ha quedado demostrado. Junto a ellos, Loiodice, que marcó un golazo en Cartagonova, tiene el sitio asegurado.

Detrás tampoco hay dudas. Con la lesión de Curbelo y las molestias y posterior lesión de Sidnei, Lemos se hizo dueño del lateral derecho, lo que trasladó a Álex Suárez al medio junto a Coco. Por la izquierda, Sergi Cardona es tan indiscutible como Valles en la puerta. Por fin, un once tipo.

El UD-Alavés, de alto riesgo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida ayer en el Consejo Superior de Deportes, acordó declarar como encuentro de Alto Riesgo el partido: UD Las Palmas- Deportivo Alavés correspondiente a la 42ª jornada de Segunda División, que se celebrará el 27 de mayo. De esta forma, ante la previsión de más de 32.000 personas en el recinto de Siete Palmas, el encuentro por el ascenso ante el cuadro vitoriano se equipara a un derbi. Cabe recordar que entre 500 y 600 seguidores del Alavés estáran ubicados en el quesito de la grada Curva más pegado a la grada Naciente después de que la UD dicidiera cambiar la localización de los aficionados visitantes esta temporada por motivos de seguridad. | Agencias