David Simón ultima los preparativos de sus vacaciones. Desde la ciudad griega de Lamia, confía ciegamente en el ascenso de la UD Las Palmas ante el Deportivo Alavés. El lateral derecho del barrio de Jinámar formó parte del plantel de Paco Herrera que subió el 21-J ante el Real Zaragoza (2-0). "Lo recuerdo a la perfección, se me pone la piel de gallina. No dejo de emocionarme". "Sabía que la UD ganaba en Cartagena, conozco a Luis Carrión y se centra en la presión y la presión". Tras año y medio en Grecia, negocia su ampliación contractual.

¿Cómo valora su campaña en el PAS Lamia de la Superliga de Grecia tras firmar la permanencia en el play out?

Estoy muy contento, ha sido una temporada muy dura. Estábamos en la última posición y logramos salir desde la unión. Desde un gran ambiente que se forjó en la caseta, lo logramos en el play out. Logramos huir del descenso y ahora estamos en negociaciones [para ampliar su contrato]. Veremos qué pasa, Lamia es una ciudad tranquila y el equipo quiere crecer. Confía en hacer un gran proyecto tras siete años en la máxima categoría. Veremos veremos qué pasa en los siguientes días. Por ahora, me voy de vacaciones con la familia.

Haga una foto de Lamia.

Es como Telde...

Pero sin José Vélez.

Con yogur griego y ensalada griega.

Se le nota feliz.

Estoy muy orgulloso de la temporada que he hecho, porque he logrado firmar 37 partidos. Terminé como máximo asistente del equipo y me siento valorado en la ciudad. Me tratan como uno de los mejores jugadores de la competición. Por eso estoy feliz, con 34 años me siento en un buen estado de forma, tanto física como mentalmente. Y ojalá pueda seguir compitiendo lo más alto posible, en el mayor escalafón lo máximo posible.

Dejó la UD tras el descenso (2018) y fichó por el Dépor. Luego Cartagena y el Lamia FC -desde enero de 2022-. ¿Lo del sábado será una reedición del 21-J de 2015?

Ahora optas al ascenso directo y no es una final del playoff. Estás muy cerca del ascenso por la vía directa y en el peor de los casos, cuentas con una nueva oportunidad. Las Palmas se lo ha ganado a pulso. ¿Igual que en 2015? El ambiente será el mismo, te atrapa. Sales segurísimo, crees ciegamente en lo que vas a lograr. Ves el estadio lleno, escuchas el pío temazo, el himno de la UD Las Palmas...Se me ponen los pelos de punta. El simple hecho de pensar en aquel 21-J me emociono. ¿Mi pronóstico? No tengo duda alguna, lo van a conseguir. En ese estadio, puedes volar.

No fue fácil. El 3-1 de la ida de la final, el despeje de Culio al travesaño...Fue un padecimiento. Una odisea.

La ida de las semifinales ante el Valladolid ya fue exigente. Se saldó con un empate, en la vuelta, lo mismo. Pasamos por el valor de los goles fuera de casa y alcanzamos la final. Lo de Zaragoza fue una odisea. Todo marchaba bien, nos adelantamos con un tanto de Viera. Pero llegaron los tres del Zaragoza y acabó 3-1. Nada más terminar el partido, el ascenso se gestó en la caseta. Los jugadores nos dijimos 'lo vamos a sacar'. Y así fue, el Gran Canaria fue espectacular, la celebración ni te digo. El bajar Fondos de Segura, la guagua descapotable...

¿El plantel y proyecto de la 2015 guarda alguna similitud con el actual de 2023?

En Segunda, sí teníamos una buena dosis de veteranía con jugadores como Valerón, Ángel López, Nauzet Alemán, Aythami...Luego afloró la cantera, vino fenomenal en la máxima categoría con Setién. Yo veo este año, un bloque más curtido con el bagaje de la pasada campaña en el playoff con Pimienta. Y eso cuenta muchísimo. La UD puede lograr la conquista del ascenso porque tiene un bloque, a Viera y el típico juego de la cantera de Las Palmas. Viene fenomenal. Además, ya están adaptados al sistema de Pimienta con dos temporadas de recorrido. Las Palmas lo puede conseguir, tiene la experiencia justa y han salido airosos del bache. Lo han superado. Están ahí listos para ascender. Sería fantástico, tras ocho años de espera, otra vez, lograrlo.

¿Y la prima por subir a Primera?

¿Perdón?

El dinero. ¿Eran 60.000 euros por jugador en 2015? Ya se puede contar, ha prescrito.

Bueno, para unos era una cantidad y para otros, otra. Yo era de los 'cantenaritos' y no cobré mucho.

¿Cuánto?

Eso no se dice, había muchos que cobraron más que yo. Estaba recogido en el contrato y todo depende de lo apalabrado. Yo estaba muy contento, era mi primer año en Segunda y fui el mejor lateral en esa temporada. Así como máximo asistente del equipo. Sume el ascenso a Primera, que más se puede pedir...

¿Entiende las críticas a Viera? En Cartagonova impuso su ley e hizo callar a muchos detractores.

Es normal que se dude de Viera, y más cuando lleva muchos años en el club. Lo digo porque a los que se les daba más caña era a los canteranos. En mi época, fue así. Pero también porque cuando más te quieren, más caña te dan. Así funciona la cosa en la UD Las Palmas. Al final son momentos de la temporada. Viera no es una máquina y es humano. Hará un partidazo. 'Jony' se saldrá, ya verá.

Su resultado.

La UD asciende y se impone 2-0 con goles de Viera, de falta, y de Alberto Moleiro.

Moleiro no se ha estrenado. Le gustan los desafíos. Nadie contaba con la chilena de Patalavaca de Aythami Artiles.

Exacto, pasan cosas increíbles. Aythami Artiles no tenía apenas elasticidad y cómo estiró el pie para brindar la asistencia del 2-0 al Chino Araujo. Fue algo impresionante. Son partidos, situaciones, momentos...Y qué día, ese 21 de junio, cuesta olvidarlo.