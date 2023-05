Viera, a un solo punto de cumplir con su misión más personal

«No me voy a ir hasta que deje a este equipo en Primera». La frase, pronunciada por Jonathan Viera en este medio en plena concentración del equipo en Marbella a finales de julio de 2022, resuena casi un año después cuando la UD Las Palmas está a tan sólo un empate en casa frente al Deportivo Alavés para conseguir el objetivo del curso, que no s otro que subir a la máxima categoría. En una campaña en la que no ha brillado especialmente y en la que volvieron a sonar los cantos de sirena que le colocan fuera del club en cuanto acabe el campeonato, la cita del sábado (20.00 horas) aparece también como un asunto personal para él.

Las 13 palabras que pronunció en aquel hotel de la localidad de Mijas bajo el calor sofocante del verano malagueño, significan, por tanto, un compromiso para el capitán, el único superviviente del último ascenso de la UD, en 2015 –Momo, Aythami y Vicente Gómez también siguen vinculados a la entidad, pero no como miembros de la plantilla–. Quizá por ello vive con una tensión especial el desenlace del campeonato. No está al 100% físicamente, pero no quiere perderse un sólo partido ni un sólo minuto. El ascenso, de alguna manera, es algo personal para él aunque sabe que es especial para todos. La frase que pronunció, además, estaba envuelta en un contexto en el que Las Palmas venía de ser eliminado un mes y medio antes en las semifinales del playoff frente al CD Tenerife, una eliminatoria nada fácil para él por la mofa que generó en el rival su veo mucha fiesta aquí, y me parece bien, pero nos vemos en el Gran Canaria que dijo minutos después de la derrota en el Heliodoro. En esa misma conversación aseguró que no le afectó más de la cuenta, pero algo debía de quedarle dentro cuando salió con una motivación increíble en el partido de la primera vuelta del presente curso: la UD apabulló a su eterno rival (3-1) y Viera se sacó la espina. Nuevo contexto Por ese lado, todo correcto, sin embargo, al de La Feria se le resistió el ascenso que quiere liderar el sábado frente al Alavés. Volvió por tercera vez a la UD para eso, como también en la primera. En aquel enero de 2015, el hoy capitán amarillo y entonces una promesa del fútbol que no terminaba de cuajar, llegó procedente del Standard de Lieja belga para poner la magia que faltaba al equipo de Paco Herrera. En aquel once su posición era la de mediapunta por la izquierda, aunque con libertad de movimientos. En el presente, ya con 33 años, actúa en el interior, con más funciones si cabe. Cuando dejó la UD tres años después ante la oferta irrechazable que le llegó de China lo hizo con la pena de bajarse del barco en una situación complicada para el club, que vislumbraba desde meses antes el descenso a Segunda después de tres temporadas en la gloria. Por eso, aunque también por su apego a Gran Canaria, hizo todo lo que pudo para llegar cedido por el Beijing Guoan aunque sólo fuera para jugar media campaña. Aprovechó una lesión que tuvo y cuestiones burocráticas que le favorecieron para volver a ponerse la casa amarilla entre septiembre y diciembre de 2019, cuando deleitó sobre el terreno de juego junto a Pedri. Se marchó con el equipo en puntos de playoff, pero su ausencia fue notoria y la UD se desinfló. Fue en septiembre de 2021 cuando se desvinculó de la entidad china y regresó por tercera vez para guiar a Las Palmas al ascenso. Lo dijo el mismo día de su presentación y lo recordó el verano pasado: no se va hasta que el club de su vida no haya vuelto a Primera. En apenas tres días tiene la segunda oportunidad en dos años de conseguir el objetivo. Basta con un empate en casa, pero el rival es el que viene justo por detrás y también tiene la opción de subir, para lo que sólo le vale ganar. Viera no estuvo el día del cordobazo, por lo que no conoce dramas mayores en el Gran Canaria, ni siquiera el que supuso el último descenso a Segunda meses después de haberse marchado. Más alegrías Todo lo contrario: las alegrías siempre han sido mayores, ninguna como la del 2-1 al Zaragoza el 21 de junio de 2015, el partido del sexto ascenso en la historia de la UD. En el tanto decisivo de Araujo participó con el lanzamiento de la falta que luego cabecearía Ortuño y centraría Aythami para que el argentino empujara la pelota a la red y provocara el delirio. Ocho años después Jonathan Viera espera volver a ser decisivo. En una temporada en la que comenzó muy bien para luego sufrir un bache que le duraría varios meses, con alguna lesión y una gripe duradera de por medio, el de La Feria resurgió en Zaragoza para al menos parecerse al que era. En Éibar sufrió un pinchazo en el aductor que le obligó a retirarse, motivo por el que ante el Villarreal B jugó mermado físicamente, pero en Cartagena dejó muestra de su calidad e importancia en el equipo. El sábado jugará su partido número 32 de la temporada, los mismos en los que actuó en la anterior. Entonces marcó 14 goles, seis de ellos en las últimas seis jornadas –uno por partido– y dio cinco asistencias. Por ahora, en 31 choques, suma siete tantos y tres pases de gol. Por delante tiene 90 minutos para mejorar los registros y poner su nombre en los anales de la UD, una vez más. Jonathan Viera está a un sólo punto de cumplir con su misión más personal, la que él mismo se autoexigió. playoff La ida de las semifinales del ‘playoff’, el 3 de junio Nadie en la UD Las Palmas quiere pensar en un posible antes del partido del sábado que viene (20.00 horas) frente al Deportivo Alavés en el Gran Canaria, el que decide el ascenso de uno de los dos a Primera División, sin embargo, si el cuadro amarillo pierde no le quedara otra que tratar de ascender por la vía de la promoción, tal y como sucediera la temporada pasada. En ese sentido, LaLiga dio a conocer los días y horas de las semifinales y la final. Así, los dos partidos de ida de la primera eliminatoria tendrán lugar el sábado 3 de junio, es decir, siete días después de la conclusión del campeonato y no tres como el año pasado. El cuarto y el quinto se verán las caras a partir de las 17.30 horas, mientras que el tercero y el sexto lo harán a las 20.00. Los encuentros de vuelta, para el tercero y el sexto será el miércoles 7 de junio (20.00), mientras que para el cuarto y el quinto será el jueves (20.00). Los ganadores de ambos cruces se enfrentarán en una final que durará dos semana. La ida será en casa del peor clasificado el domingo 11 de junio (20.00) y la vuelta el sábado 17 (20.00). | P. F.