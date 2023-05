En el diván de Viera. Un Mesías con megáfono. "En 2015 lo hicimos desde la tranquilidad", receta el capitán Jonathan Viera Ramos. El capitán de la UD Las Palmas lo cambiaría todo por firmar su segundo ascenso de amarillo y hacer historia. "Esta es la final, esperemos que no haya más. Todo el mundo está sufriendo. Los que más sufrimos somos nosotros. Se están escapando oportunidades, pero no es fácil ganar. Ahora no hay más, solo dependemos de nosotros mismos. No podemos fallar", relató el capitán de la UD Las Palmas. Una arenga mágica. "Todo lo que no sea salir a buscar la victoria, es un error".

Hay que aislarse de la euforia. "Descansar bien, comer bien". "Ver a tus familiares y amigos llorando, no hay dinero que lo pague. Lo viví en 2015 y fue increíble". Pone sobre la mesa todos sus logros por la conquista del segundo ascenso como profesional con la UD. "Lo cambiaría todo, ser internacional fue un logro muy grande [lo logró en 2015]. Lo logré, si me dices qué prefieres...Lo tengo claro: subir con Las Palmas". Para Viera, hay méritos de sobra y el vuelo de categoría tendrá un impacto importante en la economía de Archipiélago. "Hay que estar orgullosos, el mérito es de todos. Del plantel, de ustedes [la prensa]. Se lo debemos a nuestra afición". Sobre si tendrá unas palabras de motivación a sus compañeros en la caseta, recuerda que "ya estoy mayor para eso". "No me van a poner micrófono, las barbaridades serían increíbles".