Canariedad por la gloria

El factor de plátano. Subir con un estilo y lenguaje propio. La canariedad como elemento diferencial y de reconocimiento. El once de la UD Las Palmas de García Pimienta para este sábado ante el Deportivo Alavés (desde las 20.00 horas, #Vamos) cuenta con seis jugadores del Archipiélago –los grancanarios Álex Suárez, Jonathan Viera Ramos y Sandro Ramírez, así como los chicharreros Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro y el lanzaroteño Saúl Coco–. En busca del séptimo ascenso a Primera en sus 74 años de historia, a esta relación de futbolista autóctono cabe sumar a dos forjados en el vivero de Siete Palmas como el meta sevillano Álvaro Valles (aterrizó en Las Palmas Atlético con 21 años) y el lateral zurdo catalán Sergi Cardona (también reclutado por la ‘vela chica’ con 21 años). En esa propuesta inicial de Pimienta, solo el gallego Álvaro Lemos, el gaditano Pejiño y el centrocampista galo Enzo Loiodice se escapan del plan formativo de la UD. No es casual.

Ángel, Nauzet, Hernán y Javi Castellano defienden el compromiso del mimbre de la tierra

En el último ascenso a Primera, el mágico 21 de junio de 2015, había ocho jugadores de la tierra en el once inicial para afrontar la vuelta de la final del playoff ante el Zaragoza. Paco Herrera tiró de Ángel López, David Simón, David García, Aythami Artiles Oliva, Javi Castellano, Roque Mesa Quevedo, Jonathan Viera Ramos y el delantero Asdrúbal Padrón. Ocho. Completaron el once, el arquero extremeño Casto Espinosa, el centrocampista argentino Culio y el ariete de Buenos Aires Sergio Araujo. Y eso que el preparador catalán sacrificó a la Araña de Escaleritas Raúl Lizoain, que jugó de inicio en La Romareda y se fue el banquillo en esa tarde para la eternidad –el Chino Araujo le dedicó el tanto del 2-0–. ¿Aporta un plus en duelos de máxima tensión contar con jugadores de la factoría? Con Sergio Kresic en el banquillo, la UD subió el 21 de mayo de 2000 a la máxima categoría en el Estadio Insular tras golear (4-1) al Elche CF. En el once inicial, cero canarios. Nada de nada. Ni uno. Ya en el segundo acto, saltaron al césped del mítico recinto de Ciudad Jardín, Orlando Suárez y Jorge Larena –que debutaba esa tarde en el primer equipo en la jornada 40 y en el minuto 82 de partido–. Lo de sacar al centrocampista de 18 años fue un guiño.

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, lo marca como preferencia. La cantera debe ser protagonista. Figura en la bandera y el dogma filosófico. «No hay mejor manera que reconquistar la Primera con canarios. De media, contamos con entre ocho y nueve formados en nuestra cadena», asevera el ejecutivo, que busca su tercera ascenso en la temporada número 18 en el cargo.



Ángel López, Exjugador de la UD y técnico

«Tuvimos un vestuario canario y fue una gran familia; todo se decía a la cara»

Nauzet Alemán, Exjugador de la UD Las Palmas

«La calma es crucial, debes controlar las emociones. Luchar sin distracciones»

Javi Castellano, Jugador del Atlético Paso

«Tratas de afrontarlo como un día más, pero te impacta la pasión de los aficionados»

Hernán Santana, Exjugador de la UD Las Palmas

«Es un orgullo y te faltan palabras para explicarlo. Subir en tu casa es increíble»

Javi Guerrero, Exjugador y extécnico de la UD

«Tengo la red del 21-J de recuerdo y la camisa de Viera; les deseo lo mejor y que suban»

Miguel Ángel Ramírez, Presidente de la UD Las Palmas

«No hay mejor manera de reconquistar la Primera que con jugadores canarios»

Ángel López Ruano es uno de los entrenadores de moda.El exjugador internacional de la UD acarició el ascenso a 2ª RFEF con el Santa Brígida. Formó de inicio el 21-J y fue un punto de apoyo para la quinta de los Roque Mesa. Un perro de presa. Disciplina, tesón y coraje. «Siempre cuenta disponer de mimbres de la tierra, pero no es lo único importante. Debes armar un bloque y disponer de una idea. En la 14-15, había una familia. Nos decíamos todo a la cara. No había secretos».De un entrenador con propuestas de Península como el Juvenil del Villarreal a un icono de la grada. Nauzet Alemán fue tocado por los dioses en 2006. La volea de Anoeta. «El corazón tira y amas al escudo. Cuando llegas siendo un niño, te marca [el francotirador de Las Mesas comenzó su ciclo con 14 años]».

Kresic subió sin canarios de inicio e hizo debutar a Jorge en el minuto 82 con un 4-1 ante el Elche

Javi Castellano y Hernán Santana maravillaron en la medular. Productos de la factoría y de rango con Herrera. Aprecian el compromiso. «Como canterano, ante todo es un orgullo». Para Javi Guerrero, que vivió el Cordobazo junto a Josico en el banquillo y fue asistente en la 14-15, todo se reduce a buscar al Mesías. «Cuando exista algún problema, balones al bueno [en relación al ‘21’]». Con 129 pulsos de amarillo, el madrileño presume de ADN pío pío. «Merecen subir y trataré de animar desde la distancia». En su casa custodia un trozo de la red de una de las porterías del 21-J.