El Deportivo Alavés está a un partido de lograr el ascenso a la máxima categoría. Ha llegado el momento, y Luis García está preparado para ello. “Sueño con ese escenario de que va todo bien y con otro en el que ellos se ponen por delante y tenemos que remontar. Hay que estar preparado para todo. Hay algo muy bonito en juego, que es estar en Primera División, hacer feliz a mucha gente, a toda una ciudad”, declaró el técnico madrileño en la previa del partido.

Para ello, el Glorioso tendrá que derrotar a un rival que cuenta con una plantilla de muchos quilates. “Estamos capacitados para ganar. El resultado no condiciona el partido. Las Palmas no va a cambiar. Técnicamente es el equipo más dotado de la categoría. Nosotros tenemos otras virtudes. Se puede partir todo en la media hora final en función de cómo vaya el resultado, pero no es fácil quitarles la pelota. Hay que ir a por ellos”, vaticinó el técnico babazorro.

Una de las claves será, precisamente, no renunciar al estilo que ha marcado a uno y otro equipo durante esta temporada. “Tenemos que ser nosotros mismos. Los que hemos estado arriba durante todo el año hemos mostrado nuestras virtudes en diferentes aspectos. No creo que haya que hacer nada diferente. Tenemos que hacer nuestro fútbol”, añadió Luis García.

No en vano, la fortaleza anímica volverá a ser decisiva en un duelo de tal envergadura. El Alavés exhibió su frialdad en el reciente compromiso ante el Málaga, y ahora le toca plasmar un ejercicio de resistencia en Gran Canaria. “Va a ser importante el concepto mental de no desfallecer si vamos por detrás en el marcador. Las Palmas es un equipo formado desde hace mucho tiempo y está arriba por algo. Los dos tenemos experiencia en los ascensos. Durante la semana hemos transmitido mucha tranquilidad”, matizó el técnico albiazul.

El Alavés solo quiere ganar. Pero en caso de no lograr el objetivo, todavía hay otra vía para regresar a la élite. “Es una final, pero entre comillas. Aquí si empatas te vas fuera. Si pierdes te relegan a unas semifinales. Será un partido precioso donde daremos lo mejor de nosotros mismos. Nos tienen que acompañar esos detalles, intentar que caigan a nuestro favor”, explicó Luis García, quien se mostró expectante respecto a la fiesta que se puede vivir en Vitoria en caso de ascenso.

Elogios al vestuario

Luis García aprovechó la comparecencia de prensa para elogiar a su vestuario: “Son un grupo excepcional. Humanamente es uno de los mejores que he entrenado, se merecen lo mejor, han peleado mucho y han revertido una situación de depresión. Me alegraría mucho por los jugadores”.

El técnico madrileño, que suma dos ascensos a Primera en su carrera, reconoció que “se respira algo diferente a otras semanas”. Nada más lejos de la realidad, la afición está volcada con un equipo que desde el primer día de la pretemporada ha dado el máximo por el escudo. “Sabemos de la dificultad y si el partido fuera en casa me sentiría favorito. Vamos a ir a hacer nuestro partido, entrenando se les ve que todos tienen ganas de participar”, concluyó Luis García, quien tendrá a todos sus efectivos disponibles.