Pimienta convoca a las 32.400 gargantas del Gran Canaria: "Les vamos a necesitar y con ellos, seremos de Primera"

Un Pimienta enérgico y sumergido en un bidón de Red Bull. La hora de la verdad. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, a las puertas del duelo más importante de la temporada ante el Deportivo Alavés (mañana y desde las 20.00 horas, #Vamos), realza el espíritu épico de la caseta pío pío. Comparte la línea motivacional de Viera. "La afición es el punto diferencial, les necesitamos", incide el preparador catalán, que convoca a las 32.400 gargantas del Gran Canaria. En relación a su renovación, elude distracciones. "Ya veremos...Pero firmo subir y seguir en la Isla". Sobre el potencial del Deportivo Alavés, recuerda que Rioja es un "jugador de otra categoría" y que los pupilos de Luis García Plaza cuenta con "una enorme experiencia en este tipo de partidos".

356 días después de la eliminación ante el CD Tenerife -en la vuelta del playoff de semifinales por el ascenso-, la UD vuelve a la primera plana por un ascenso. El escenario habitual de un escudo sometido a la máxima exigencia. Para Pimienta, que ha repetido el once dos jornadas consecutivas -ante Villarreal B y Cartagena-, hay que ser fieles a la idea táctica. El origen de todo. La semilla de una filosofía. "Tenemos una grandísima ventaja como jugar en casa y si ganamos ascendemos a Primera. El partido va a ser exigente no, lo siguiente. El encuentro tiene que ser como nosotros queramos, no vamos a cambiar; es lo que nos ha traído hasta aquí. Si damos nuestra mejor versión, estaremos muy cerca de la victoria".

El paso de la guagua por la calle Fondos de Segura le emociona. "Me pone los pelos de punta". "Llevo poco tiempo aquí, he vivido dos Fondos de Segura y me emociono. Es increíble. Pero es que recuerdo cuando fuimos a Granada, Cartagena, Tenerife (...) Cómo vive la afición el fútbol y protege a sus jugadores". Recuerda que no sabe salir a empatar -la igualada puede valer a los grancanarios para alcanzar la Primera-. "No sé lo que va a pasar en el otro partido [Levante-Real Oviedo], pero somos un equipo que si vamos a empatar nos irá mal. Si vamos a ganar, estaremos muy cerca. Tenemos que salir desde el primer minuto a por los tres puntos".

No a los experimentos

Resalta que cada reajuste en el once no es un experimento. "Experimentos no hago nunca. Cuando hay un cambio en la alineación, es porque creo que es lo mejor para el equipo. Luego puede salir mejor o peor. Hemos repetido alineación en los dos últimos partidos, pero eso no quiere decir nada. Si tiene que haber algún cambio, es porque creo que ese cambio va a beneficiar al equipo. Tengo un equipazo". Sobre la ampliación contractual de Kirian Rodríguez, lo valora como "el éxito más rotundo de esta temporada. Mira cómo está jugando el chico. Contento porque es un jugador que siente los colores, seguro que se ha querido quedar aquí desde el primer momento, naturalmente tiene que luchar por lo suyo y habrá luchado para conseguir el contrato que más le interesaba como no puede ser de otra manera. Es una renovación que da exactamente igual que esté en Primera o Segunda».