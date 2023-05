El veo mucha fiesta aquí 2.0 y jaque mate al Teide. El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos se convirtió en el gran protagonista de los festejos del plantel de Pimienta en la Plaza de la Victoria, tras la conquista del séptimo ascenso a la máxima categoría. El genio de La Feria se acordó de la afición del CD Tenerife y de la pasada eliminación en el playoff de ascenso. El cuadro amarillo cayó en semifinales y al término del duelo de ida, el '21' dejó su famoso 'veo mucha fiesta aquí'.

Ahora llega la venganza con micrófono. "¡Chicharrero el que no bote! Buenas noches, yo creo que hoy la fiesta es para nosotros y nadie más. No vamos a incluir a nadie más en la fiesta porque no se lo merecen, el año pasado aconteció un día triste y duro para todos. Pero les dijimos que confiaran en este grupo de futbolistas tremendos y con un potencial tremendo. Y aquí estamos hoy, una cosa sí les voy a decir: 'hoy aquí sí hay fiesta".

Además, Kirian Rodríguez también mostró su arista más polémica con un 'Pimienta quédate'. El técnico dejó su futuro en el aire y el presidente Miguel Ángel Ramírez valoró que quiere un entrenador para "un ciclo largo".