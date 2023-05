La capital de la fe. Dos gigantes icónicos. Pinito y la UD. El matrimonio total. La expedición de la UD Las Palmas acudió esta mañana a la Basílica de Teror para rendir pleitesía a la Virgen del Pino. "Venimos a darle las gracias, por toda la energía y las fuerzas que nos han dado para conquistar el ascenso (...) La única nota negativa ha sido la lesión de Fabio en un fin de semana que fue histórico para todos. Una hazaña", valoró el máximo mandatario del club, Miguel Ángel Ramírez Alonso. Un equipo que vuelve a Primera tras cinco años en el infierno de plata y hoy recibe el homenaje de una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, orgullosa de sus héroes. Plaza de Belén María y paso por la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento.

En cuanto a la renovación de García Pimienta, Ramírez avanza que en los próximos días se hará oficial el acuerdo de ampliación por dos campañas. Se valora la opción de 1+1. "Es un tema que la lleva personalmente Luis Helguera con los agentes del entrenador. A lo largo de esta semana o la que viene, es decir, en los próximos días, podría cristalizar un acuerdo. La idea es intentar renovarlo por dos años. Aunque no sé si será uno más uno", detalló como fórmula.

Sobre el interés del RCD Espanyol, que baja a Segunda, sobre Pimienta y el riesgo de perderlo, Ramírez confía en la honestidad del barcelonés. "No nos preocupa que nadie tenga del este club maneje ofertas de otros clubes. En gran pate, se lo merecen después del éxito conseguido. En el caso de García Pimienta, si no es él será otro técnico. La UD tiene un proyecto que no se basa en nadie en concreto. Tenemos una filosofía y para trabajar en nuestro club se deben respetar los protocolos y la propia filosofía (...) Queremos que García Pimienta siga porque, además, es el premio por haber conseguido su objetivo. Pero si un equipo compite por tenerlo con una capacidad económica que no podamos responder, le desearemos lo mejor y vendrá otro". Sin embargo, el presidente no concibe un futuro sin Pimienta. "Está cerca de continuar en la UD y a él lo menos que le preocupa es el tema económico, sino el proyecto deportivo. Ahí no vamos a tener complicaciones".