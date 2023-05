Ramírez avanza que los precios de los abonos "no excederán de los de 2015" y añade que "no serían caros"

No ha terminado el mes de mayo y la mirada está puesta ya en la próxima temporada. La consecución del ascenso el sábado pasado tras el empate con el Deportivo Alavés (0-0) y las posteriores celebraciones dan paso a la planificación del siguiente curso en Primera División, categoría en la que la UD Las Palmas no milita desde que descendiera en la campaña 2017-18. Entre los asuntos pendientes en el club están la renovación de García Pimienta, la confección de la plantilla y también la campaña de abonos que el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró que se presentará en «dos o tres semanas».

Lo avanzó antes de que la plantilla, el cuerpo técnico y demás personal de Las Palmas hiciera la ofrenda habitual a la virgen del Pino cuando el equipo logra un ascenso. La afición amarilla está deseosa de saber cuánto costará ver a los grandes de España en el Estadio de Gran Canaria después de que los precios del curso 2015-16, ya en la máxima categoría, provocaran muchas críticas tanto entre los fieles que habían aguantado años y años en Segunda B y Segunda como en los que no.

En el curso 2015-16 la renovación más barata fue de 195 euros y la más cara de 690, en Tribuna

La reflexión que hizo Ramírez cuando fue cuestionado por ello fue la siguiente: «Si en 2015 teníamos unos precios y hubo muchos aficionados que vieron bien esos precios y otros no, yo creo que después de ocho años si pudiésemos aplicar los mismos precios que en 2015 estaríamos todos contentos. Yo creo que no vamos a exceder de esos precios, pero ya digo, ocho años después no serían precios caros».

Por tanto, cabe esperar unos precios iguales o menores para ver a la UD Las Palmas en Primera la temporada 2023-24. Cabe recordar que tras el último ascenso el club estableció unas cantidades para la renovación de los abonos que oscilaron entre los 195 euros y los 690 –195 en Naciente, 350 en Curva, 450 en Sur, 690 en Tribuna, 690 en Tribuna Especial y 1.790 en VIP–.

Los nuevos abonados

Esos precios, como es lógico, fueron mayores para los nuevos abonados, con cifras ente los 290 y los 790 euros –290 en Naciente, 480 en Curva, 580 en Sur, 790 en Tribuna, 990 en Tribuna Especial y 1.950 en VIP–.

En cualquier caso, la campaña no saldrá hasta dentro de dos o tres semanas, cuando se sabrá definitivamente cuánto costará ver al Atlético, al Sevilla, al Betis o al Villarreal. En principio, los duelos ante el Barça y el Madrid serán elegidos como días del club, por lo que todos tendrán que pagar.