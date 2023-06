La arenga de Viera a lo Braveheart por el ascenso: "¡Nos vienen a robar la comida de nuestras familias, carajo!"

William Wallace es de La Feria. Jonathan Braveheart Viera. El capitán de la UD Las Palmas ofreció una arenga especial antes de la disputa de la última jornada ante el Deportivo Alavés en el Gran Canaria (0-0), el pasado sábado, y que bastó para alcanzar el cielo de la Primera División. Viera, como ya hiciese en el último derbi ante el CD Tenerife en el Gran Canaria (3-1), tiró de su dialéctica emocional. Calorías y decibelios para conquistar su segundo vuelo a la liga de las estrellas -el anterior fue en 2015-.

Este instante de concentración y locura ha sido publicitado por el club amarillo en sus redes sociales. La película del tanto del ascenso y que vale para elevar la moral de cualquier empresa. La bota salvadora de Valles, la entereza de Suárez y el discurso de JV-21. Las tres coordenadas de oro para entender el séptimo vuelo a la máxima categoría. Cuando habla el Mesías, sube el escudo de la UD.

🥹 ¡Se nos saltan las lágrimas reviviendo los 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 del sábado! 🥰 Acompáñanos desde la 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, hasta el 𝐩𝐢𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥. #LasPalmasEsDePrimera#LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 pic.twitter.com/YaE9CLW4xs — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 2 de junio de 2023

"Vamos a salir a divertirnos"

"Hace un año estábamos llorando todos ahí arriba juntos; se acuerdan o no, porque a mí no me se olvidan las cosas. Hace un año que les dije, que lo íbamos a volver a intentar. Estamos aquí los que estamos, y los que hemos venido igual. Vamos a salir ahí fuera a divertirnos, es solo fútbol. Es una final, haciendo las cosas que nosotros sabemos, vamos a pasar por encima. Los vamos a matar, ¡nos vienen a robar la comida de nuestras familias, carajo! Los vamos a matar, a todos; así que todos juntos carajo. Que nos vean la cara, es nuestro momento", gritó y exclamó el capitán para 'enchufar' a una caseta extasiada.

Por su parte, Sidnei ejerció de telonero de Viera. "Hoy tenemos que pisar fuerte, partidazo. Estamos donde queríamos con nuestra gente y en casa. Depende de nosotros, vamos con todo. Salimos ahí a tope. Vamos a comérnoslos. Lo vamos a sacar, porque lo merecemos. Juntos vamos a sacar esto".