El SOS de las peñas a Ramírez ante la subida de los abonos de la UD: "Precios asequibles y una grada joven"

Mantener un matrimonio de acero en las alturas. Afición y escudo. No dejarse llevar por la avaricia. El viernes 9 de junio (12.00 horas), la UD presenta la campaña de abonos para la 23-24 en Primera. Hay motivos para el recelo. El pasado lunes, en la ofrenda floral a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror, el presidente Miguel Ángel Ramírez no descartó mantener la subida de la 15-16.

«Si en 2015 teníamos unos precios y hubo muchos aficionados que los vieron bien y otros no, creo que después de ocho años si pudiésemos aplicar los mismos precios estaríamos todos contentos. No vamos a exceder de esos precios, pero ya digo, ocho años después no son caros», valoró.

La presidenta de la Federación de Peñas de la UD, Guacimara Sosa, reclama «precios asequibles» para seguir contando con el sector joven en el estadio. Pone en valor los viajes y desplazamientos en esta temporada 22-23 como el de Cartagena. "Fue un suplicio". Además, recuerda que muchos aficionados están en una situación laboral comprometida. "Los hay en paro o pasándolo mal".

¿Hasta dónde puede llegar la entidad? ¿Qué precios son razonables? La UD, en esas tres temporadas -2015-16, 2016-17 y 2017-18-, disputó 57 partidos en la máxima categoría y no colgó en ninguno de ellos el cartel de ‘no hay billetes’.

La afluencia media en la 15-16 fue de 21.248 espectadores, mientras que en la segunda descendió a 20.441. Ya en la del descenso y el apocalipsis Emenike, el dato se fijó en 16.074.

En esta temporada actual 22-23 del séptimo vuelo a Primera, la media se cifró en 20.835 espectadores. Las tres entradas más destacadas, y que acariciaron el lleno (32.240), fueron ante el CD Tenerife (31.047), Villarreal B (28.482) y Deportivo Alavés (31.790). La mayor en Primera del recinto de Siete Palmas fue con la visita del Atlético de Madrid del Cholo Simeone con 28.515 fieles -17 de enero de 2016-. Ante el Real Madrid, se quedó en 25.846. En la famosa despedida de Juan Carlos Valerón del fútbol profesional, con los Del Río como animadores musicales, fueron 27.410.

Ya en la 2016-17, el techo llegó ante el Sevilla de Vitolo con 27.843. Con 26.212, ante el Levante UD, fue la mayor afluencia en el curso del desastre de gestión deportiva y que llevó a los amarillos a la Segunda de forma matemática a falta de cuatro jornadas.

La grada joven

En la campaña de abonos 2015-16, el carné de adulto para la Curva pasó de 165 a 350 euros. Por su parte, el de Sur, se elevó de 210 a 450. En relación al de Tribuna, el salto fue de 365 a 690. A pesar de las críticas, se cerró con 19.237 renovaciones y altas. Un récord en la historia de la entidad amarilla.

Además, la afluencia media de seguidores en la vuelta a Primera tras el Cordobazo sigue siendo el más alto del siglo (21.248). Críticas, tormenta pero una fidelidad digna de mención. En la actual campaña, la nómina de abonados alcanzó los 18.000. La expectación es máxima para conocer la nueva política de precios. La UD aprendió del error y en la 18-19, tras el descenso, dejó a 0 euros la renovación del carné.

Sosa, en representación de la marea amarilla, confía en la creación de una «grada joven» y defiende la política de «precios asequibles». «Ahora la única medida inteligente es mantener la masa social. Existe una cuota importante de seguidores jóvenes y que conforman el futuro. Con los precios de la 15-16, pierdes a ese sector. Además, veo necesaria la creación de una grada joven y ser conscientes de las dificultades económicas actuales. El Granada mantiene los precios. Tenemos una reunión con la UD y les trasladaremos nuestras ideas».