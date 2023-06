Jonathan Viera pasa a costar unos cuatro millones al club

Un jugador de Primera, un salario de Primera. Un gasto que toca. Jonathan Viera volverá a ser el jugador más caro de la plantilla de la UD Las Palmas en el curso 2023-24, sólo que en esta ocasión no lo será de la categoría tal y como lo fue las dos últimas temporadas en Segunda. El capitán amarillo, como suele ser habitual con todos los futbolistas, multiplicará sus emolumentos y pasará a cobrar alrededor de dos millones de euros limpios por campaña, lo que significa que al club le costará el doble, unos cuatro. Se trata, por tanto, de un gasto considerable que, sin embargo, no duele a la entidad amarilla no sólo porque considera que el jugador todavía puede ser la bandera del proyecto que habrá de conquistar la permanencia, sino también porque el aumento de los ingresos por jugar en la élite le permitirá casi triplicar el presupuesto. No hay drama.

El salario mínimo en la máxima categoría está cifrado en alrededor de 186.000 euros brutos El de La Feria, que cumplirá 34 años a finales de octubre, llegó en el verano 2021 con un contrato firmado por cuatro cursos –tal y como informó el club en una nota oficial, aunque es ampliable– y una cláusula que establecía un aumento en el caso de que el equipo subiera. Entonces ya era el mejor pagado de la plantilla y también de la categoría, según el máximo mandatario, que ahora deberá desembolsar unos ocho kilos por las dos campañas que le quedan al centrocampista. Entre los planes de Ramírez y de la dirección deportiva no está incorporar a nadie que cobre más, pero lo que el ‘21 mantendrá su condición. El otro jugador que tendrá un salario neto por encima del millón de euros en Sandro, por el que la UD pagará esa misma cantidad a la SD Huesca próximamente para tenerlo en propiedad –el curso pasado estuvo cedido por el club oscense a cambio de 500.000 euros–, tal y como le prometió el verano pasado. A falta de que la entidad conforme la plantilla de la próxima temporada en Primera, algo que sucederá en el último día de agosto cuando se cierre el mercado estival, el resto de futbolistas estará por debajo de esa cantidad salvo que alguno de renombre se ponga a tiro. En ningún caso la UD tiene previsto hacer un dispendio por nadie; una lección aprendida de cuando descendió a Segunda hace cinco años. Cabe destacar, por otro lado, que el salario mínimo bruto en Primera División el curso que viene será de 186.000 euros, lo que significa que se duplica aproximadamente, si bien los últimos jugadores amarillos que renovaron lo hicieron por una cantidad mayor. En Primera, en cualquier caso, la cifra siempre será más alta que en Segunda, tal y como está estipulado en los contratos de los futbolistas –alguno se duplican y otros suben un porcentaje alto–. El aumentó de los ingresos y del presupuesto aporta tranquilidad a la entidad amarilla Así, Viera mantendrá su estatus en la élite. Si la UD no hubiera subido, el grancanario se habría planteado la posibilidad de marcharse este mismo verano no sólo para garantizar un salario mejor en un país extranjero –tiene propuestas de Arabia–, sino también para no suponer una carga para el club. Ese era su pensamiento en diciembre, cuando la UD era campeona de invierno, sin embargo, el ascenso lo borró de la mente; ahora está convencido de permanecer al menos un curso más. Viera, que no completó su mejor temporada –jugó 32 partidos, marcó siete goles y dio tres asistencias–, está llamado a liderar a la UD en su regreso a la máxima categoría. Como tal, será el mejor pagado. Costará al club unos ocho millones de euros en dos temporadas. Por debajo de él estará el resto. Más nivel, más salario.