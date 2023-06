Ramírez anuncia que la UD destinará algo más tres millones para reforzar la plantilla y apuesta por el bloque actual

Una UD Las Palmas de perfil bajo en cuanto a fichajes. El club apuesta por el bloque que consiguió el ascenso, por lo que las incorporaciones serán para complementar. Es el mensaje que transmite Miguel Ángel Ramírez, que anunció que la entidad destinará algo más de tres millones de euros para reforzar la plantilla. No avanzó cuántos jugadores nuevos llegarán y cuando fue cuestionado por ello pasó la pelota a la dirección deportiva, pero reiteró que la base ya está y que debiera valer para lograr la salvación, el objetivo del curso que viene. "La UD Las Palmas va a conseguir la permanencia sin lugar a dudas". Sentencia de Ramírez.

El máximo mandatario, además, anunció un presupuesto en torno a 70 millones a partir de una previsión de ingresos de 45 millones de LaLiga, 12 de publicidad, 3 de taquilla, 5 de la campaña de abonos y cinco de Pedri. También avanzó que el club negocia con el Real Madrid para retener a Marvin, que la pretemporada arrancará en Barranco Seco el 10 de julio, que el 'stage' de Marbella tendrá lugar entre el 17 y el 27 del mismo mes y que la UD jugará un amistoso frente al Norwich en Inglaterra.

Además, se refirió a los siguientes asuntos.

Renovación de García Pimienta

El míster decidió poner su renovación en manos de su representante. Nuestro director deportivo y nuestro director general intentaron buscar una solución y no fueron capaces, no se podía llegar a un acuerdo porque se encontraban excesivos obstáculos que tampoco tenían mucho sentido. A partir de ahí, yo llamé al míster, quedamos en vernos el miércoles y efectivamente en un minuto llegamos a un acuerdo que su representante no nos posibilitaba. Son catalanes y la pela es la pela.

Apuesta sólo por un año y participación de Pimienta en los fichajes

"Si Pimienta este año lo hace bien y mantiene al equipo yo creo que si quiere va a poder continuar, pero irme a más tiempo con un entrenador novel en la categoría... Tenemos que esperar a que el míster se consolide en la categoría. La participación en los fichajes la tiene la dirección deportiva. Su opinión será importante pero no vinculante, tal y como venimos funcionando muchos años aquí,

Algo más de tres millones para reforzar la plantilla

"Para mí es mucho más importante el equipo actual que tiene la UD Las Palmas que los jugadores que puedan venir. Estos serán un complemento, pero la columna vertebral ya la tenemos, y nuestros jugadores son igual o más importantes en Primera División que en Segunda, cualquiera. Nuestros jugadores en Primera tienen salario altos. Lo que venga será para complementar".

Ventas

Ofertas claro que las hay, pero nuestra apuesta es decidida por este equipo. Va a ser muy complicado que salga algún jugador de la UD Las Palmas este verano por venta porque queremos mantener el bloque. Si somos capaces de mantener lo que tenemos y lo que se traiga ayuda a complementar el equipo, yo creo que no vamos a tener dificultades para mantener la categoría.

Canteranos en pretemporada

"Este verano subirán Iñaki, Juanma, Johan, Iván Medina, Joel Domínguez, Ale García y Palanca".

Tope salarial

"Estaremos entre 24 y 25 millones y gastaremos lo que tengamos que gastar. Si me tengo que gastar los 24 o 25 millones me los gastaré y si me puedo gastar 23 me los gastaré. No vamos a estar regalando ni tirando el dinero".