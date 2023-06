Brindis de Primera

Canapé va, canapé viene... «¡Felicidades, míster!» Y la foto para la posteridad que no falte. Así, grosso modo, disfrutaba Xavi García Pimienta en el acto de reconocimiento a patrocinadores, colaboradores, instituciones y medios de comunicación con el que la UD Las Palmas festejaba ayer el histórico final de una temporada para la eternidad, en la que el conjunto grancanario consiguió regresar a los altares del fútbol nacional un lustro después.

Y uno de los grandes responsables de la gesta, junto a los jugadores, fue el entrenador catalán, que recibía dobles felicitaciones de todos aquellos que lo abordaban: una por colocar de nuevo al conjunto amarillo entre los grandes y otra por la renovación de su vínculo con el club isleño por una temporada más, un acuerdo que estaba muy fresco después de firmarse apenas 48 antes tras una semana de incertidumbre: se va, se queda...

Además del máximo responsable del banquillo de la UD, en el acto celebrado en la quinta planta del coliseo de Siete Palmas también se dieron cita varios protagonistas directos del ascenso desde el césped. El tinerfeño Kirian y los grancanarios Álex Suárez y Fabio ejercieron de representantes del plantel en este acto con el que la entidad que preside Miguel Ángel Ramírez agasajó a patrocinadores, colaboradores, instituciones y medios de comunicación.

«Los puntos que íbamos sumando poco a poco nos han servido para subir», apuntaba Ramírez

«Para conseguir el ascenso necesitábamos el apoyo de nuestros patrocinadores e instituciones, pero la afición también ha sido clave. La comunión entre la afición y el equipo ha sido fantástica, ver cómo se llenaba este estadio en los últimos partidos y cómo la gente tiraba del equipo en los momentos difíciles. Es sorprendente desde la distancia hablar de que la UD ha conseguido el ascenso directo cuando hacía tres meses que era incapaz de ganar un partido en casa. Eso ha sido posible gracias a esos puntos que íbamos sumando y que nos sabían a muy poco y salíamos cabreados del campo, nos han servido para ascender a Primera División. Gracias al esfuerzo de nuestros patrocinadores, a la afición y sobre todo a nuestra plantilla por hacer a la UD Las Palmas un equipo de Primera».

Xavi García Pimienta recibe un sinfín de felicitaciones por la gesta conseguida y por su renovación

Así se dirigía el máximo mandatario a todos los presentes desde el atril, para concluir con un brindis levantando la copa de «champán o cava, no sé lo que es; a mí el cava no me gusta mucho aunque nuestro entrenador es catalán».

Entre los invitados, amplia representación de la clase política, con la presencia de Fernando Clavijo, Román Rodríguez y Augusto Hidalgo, entre otros. Y también de la vieja guardia amarilla, y no tan vieja, los Félix Marrero, Manolo López, Daniel Carnevali, Félix Noda, Luiso Saavedra, Juan Manuel Rodríguez, Deivid, Vicente, David García, entre otros.

La representación de la primera plantilla estuvo compuesta por Kirian, Álex Suárez y Fabio

Fin de fiesta para la gran familia amarilla que servía como despedida de la temporada, esa que quedará grabada en la mente de todos como la del regreso a Primera División, donde ahora la escuadra amarilla intentará defender con dignidad el escudo.

La campaña 2022-23 se cierra y empieza a ver la luz el nuevo curso futbolístico, ilusionante para el club grancanario. Ya se conoce la campaña de abonos y el 10 de julio otra vez al tajo con la pretemporada. Antes despedidas y llegadas, nuevos retos y renovadas ilusiones, por ejemplo la de ver otra vez en directo en el Estadio de Gran Canaria a los grandes trasatlánticos del fútbol patrio, los Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid...

Y entonces la afición de la UD Las Palmas volverá a arropar a los suyos, en los buenos y en los malos momentos, llenando el recinto de Siete Palmas en las grandes noches para convertirse en el jugador número 12. Un nexo de unión que ha resultado fundamental para conquistar la gloria después de cinco años.