El nuevo desafío del Mesías Viera, llevar a la UD a Europa: "Tengo el nuevo reto de Las Palmas en mente, pero no lo voy a decir"

Han pasado 22 días de la conquista de los cielos. En su caso, como capitán y único superviviente de 2015, es una sensación reservada para los elegidos. Doble ración de eternidad. Desde Dubai y de vacaciones, ¿qué valoración hace del éxito de la UD que vuelve a abrir la puerta de Primera cinco años después?

Es increíble la sensación de subir con el equipo de tu vida y hacerlo dos veces es aún más grande. Siento mucha liberación y ante todo un orgullo inmenso.

Nadie repetía dos ascensos a Primera desde 1954.

Desconocía el dato pero está claro que ya formo parte de la historia del club y es algo tremendo, muchísimo más grande de lo que yo podía aspirar o imaginar. Empecé en la UD Las Palmas con apenas 14 años y ahora puedo decir que formo parte de su historia. Es algo especial y enriquecedor. Pero no ha sido gratis, he sufrido mucho.

Fue internacional (2017) y aventuró que lo lograría en Barranco Seco, algún periodista se lo tomó a guasa. Ha jugado Liga de Campeones y portó la estrella de la Selección. Usted dijo que cambiaría todo por este segundo ascenso. ¿Qué espacio ocupa en su palmarés este vuelo del 27-M al Olimpo del balón?

Para mí, cuando fui internacional fue algo muy especial por lo que trabajaba día a día pero este ascenso ha sido lo más grande que he conseguido en toda mi carrera. Sin lugar a dudas.

No sea modesto, le han caído muchos dardos este curso, le han jubilado desde varios sectores del entorno.

Yo no lo percibo así, es más, todo lo contrario. Cuando alguien da tanto en un sitio y luego baja un poco en su rendimiento, es normal que lleguen las dudas desde el entorno. Pero lanzo un mensaje, todos tranquilos, queda Jonathan Viera para rato.

El tema de las arengas le consagra como un orador implacable. De viral en viral. Cuando nadie creía, ahí estaba usted para encender el vestuario. ¿Fue un Viera contra el mundo?

No. Es el Jonathan Viera de la gente, el del barrio, el de siempre.

Y ahora qué, desvele su próximo desafío ¿Visualiza a la UD jugando en Europa? Mira a Anfield...

Yo vine para esto, para subir a la UD Las Palmas. Lo prometí y lo conseguí. Fue muy duro, forjado con muchísimo sacrificio. Y muchas cosas que nadie vio y el próximo reto ya lo tengo en mente pero no lo voy a decir. Es una cuestión personal y cuando lo consiga, ya lo diré.

El presidente Miguel Ángel Ramírez cifra en de 3 millones a 8 el capital para gastar en fichajes, usted conoce la Primera, ¿con esto da? ¿No le parece una propuesta suicida?

No sé cuánto dinero necesitaremos para estar bien en Primera lo que sí sé es que el primer año será el más complicado. El más exigente. Por lo tanto tenemos que estar todos juntos y unidos para lo que nos viene. No será fácil.

Usted ha tenido propuestas de la máxima categoría de Arabia Saudí para hacer la maleta. ¿Llegó a peligrar su continuidad? ¿Pensó en emigrar al reino de Benzema?

Hemos tenido propuestas y buenas para ya lo dije en su momento, vine para ascender y no escucharé a nadie hasta que se alcance el objetivo. Finalmente, lo hemos logrado. Nos honra a todos, descansar y cargar pilas para una temporada muy complicada.

Ramírez avanza que vendrán cinco fichajes. Pocos y contundentes.

Yo en lo que creo es en el trabajo. Que vengan 15 fichajes no te garantiza nada, hay que seguir creyendo en los chavales que nos han traído hasta aquí. Está claro que todo lo que sea mejorar, bienvenido sea.

¿Qué opina de la renovación de Pimienta para cerrar el culebrón de 72 horas frenéticas?

Es una gran noticia para todos y un entrenador especial. Está en un gran momento de lucidez. Pimienta sabe lo mucho que lo aprecio y conoce de primera mano lo feliz que estoy de que se quede. Una prueba del gran trabajo realizado.

El Madrid se ha gastado 103 millones en Jude Bellingham. ¿La UD se puede salvar de la quema del descenso con este proyecto low cost?

El año en el que la UD desciende [2017-18] se traen jugadores de todos lados y de todo tipo y fue un auténtico desastre. Hay que tener calma y dejar trabajar a los que saben de esto, paciencia.

Girona y Osasuna marcan el camino. Escudos forjados desde la austeridad y el ingenio. Rebeldes sin causa y coqueteando con Europa. Con debutantes como Kirian, Moleiro, Álex Suárez, Saúl Coco, Valles...se pueden clonar capítulos memorables como los Roque Mesa, su caso, Vicente, Tana, los gemelos Castellano....

Yo creo que el equipo está preparado para competir. Lógicamente la Primera es otro nivel y hay que subir el nuestro para estar a la altura de las circunstancias. Pero estoy convencido de que daremos alegrías. Humildad y trabajo.

¿Usted renovaría a Richi?

Richi hizo un buen trabajo en esta temporada y en la pasada, pero su renovación no me compete. No es mi trabajo. Seguro que llegarán al punto de encuentro por el bien de la UD. Buscarán lo mejor para todos.

Pimienta le ve de técnico. Asegura que usted tiene madera para llevar el vestuario amarillo una vez que se retire -el genio de La Feria tiene 33 años-. ¿Se ve dirigiendo a la galaxia amarilla?

Cada año que pasa me veo más como entrenador. Hablamos mucho con el míster y yo de esa opción de futuro. Pero le digo que esté tranquilo, todavía quiero jugar unos años más...[sonríe]

¿Pensó en dejar la UD si no llegaba el ascenso y no convertirse en un lastre?

No hemos contemplado salir quiero seguir disfrutando de mi equipo en Primera. Más claro no puedo ser. Cristalino. Pero es más, ya dije que vine para ascender, por lo tanto, esa pregunta ya está contestada.

¿Le supone alguna carga extra ser el mejor pagado del equipo de la UD Las Palmas en Primera?

No. A mí me gusta esa exigencia siempre, la he querido y no me escondo cuando aumenta.

Algunos creen que usted le cierra el paso a Moleiro. ¿Qué opina de eso?

Perdón, ¿quién? [sonríe] Esas charlas de bares no me quitan ni un segundo de mi tiempo, estoy para otras cosas.

Veremos al Viera de 2016 en Primera, el del desborde y una electricidad desconcertante. Puro caviar.

Veremos un Jonathan Viera diferente que este año al de 2016, el que comenta tenía 7 años menos y la cosa ha cambiado. Diría que han cambiado muchas cosas.

¿Qué pasó con las charlas colectivas? Se quitaron, luego volvieron… ¿Hubo división en ese sentido en la caseta?

No se quitó nada, las charlas han seguido y la gente ha hecho un esfuerzo enorme este año para conseguir el objetivo. Todo lo demás es humo, eso que tanto les gusta a ustedes los periodistas....[una carcajada].

El culebrón de Pimienta le resta peso en la caseta. ¿Deja fisuras?

El míster tiene toda la fuerza en el vestuario, ya se lo aseguro yo. Vamos a muerte con él porque sabemos que es el entrenador ideal para nosotros. Para este equipo, para esta filosofía, para este escudo.