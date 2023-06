Miguel Ángel Ramírez y Xavi García Pimienta coinciden en que cerraron el acuerdo de renovación en un encuentro cara a cara después de más de 10 días de negociaciones que llegaron a alcanzar un punto crítico el pasado martes. Cada uno regresó de donde estaba, Miami en el caso del presidente y Barcelona en el del entrenador y pusieron fin a la incertidumbre con la firma de un nuevo contrato por una temporada.

Ayer, durante la presentación de la campaña de abonos, el mandatario dio su versión cuando fue cuestionado por el asunto. «El míster decidió poner su renovación en manos de su representante. Nuestro director deportivo y nuestro director general intentaron buscar una solución y no fueron capaces. No se podía llegar a un acuerdo porque se encontraban excesivos obstáculos que tampoco tenían mucho sentido. A partir de ahí, yo llamé al míster, quedamos en vernos el miércoles y efectivamente en un minuto llegamos a un acuerdo que su representante no nos posibilitaba. Son catalanes y la pela es la pela», bromeó Ramírez para concluir su exposición inicial.

Luego, añadió: «Si Pimienta este año lo hace bien y mantiene al equipo yo creo que si quiere va a poder continuar, pero irme a más tiempo con un entrenador novel en la categoría... Tenemos que esperar a que el míster se consolide en la categoría».

Cuestionado por el poder que tendría el técnico catalán en la confección de la plantilla, el presidente fue tajante. «La participación en los fichajes la tiene la dirección deportiva. Su opinión será importante pero no vinculante, tal y como venimos funcionando muchos años aquí», señaló.

Cabe recordar que Pimienta, un día después de cerrar su continuidad, había expresado: . «Aterricé ayer a las tres de la tarde y a las seis y media estaba llamando a Miguel -Ángel Ramírez- y le dije: ‘Miguel, yo quiero hablar contigo’, y me dijo: ‘Vente a casa’, y en un minuto nos dimos la mano», comentó el entrenador horas después de sellar su continuidad. «No cinco minutos, fue un minuto. Sólo puede agradecerle a Miguel lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y ayer en su casa en un minuto nos dimos la mano». Ramírez subió, Pimienta bajó y caso cerrado.