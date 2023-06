Varios clubes planean hacer una oferta millonaria por Coco

La gran temporada completada por Saúl Coco le ha puesto en el escaparate del fútbol no sólo nacional, sino también europeo. Además, su condición de joven con proyección –cumplió 24 años en febrero– durante la próxima década y de internacional por Guinea Ecuatorial elevan aún más su caché, por lo que todo en su conjunto hace que varios clubes de España y también del Viejo Continente pregunten por el central, convertido ya en uno de los principales valores de la entidad amarilla junto a Moleiro y Pejiño.

El interés por Coco no es nuevo, ya que desde hace meses su nombre ha estado en boca de muchos, pero con la conclusión del campeonato y la próxima apertura del mercado de fichajes –el 1 de julio– la probabilidad de que lleguen ofertas a la UD Las Palmas aumentan, lo que no es sinónimo de que el futbolista vaya a marcharse este verano, entre otras cosas porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y su salida no es capital para la salud económica de la entidad amarilla.

En cualquier caso, varias fuentes del entorno del jugador intuyen que en las próximas semanas llegará una propuesta millonaria, seguramente desde Italia y Francia, a las oficinas de la UD, que tiene la sartén por el mango en cualquier negociación eventual por el central amarillo. Más allá del hecho de que le quedan dos temporadas más y que, por tanto, el club no tiene prisa alguna por sacarle, la postura institucional es firme. La avanzó Miguel Ángel Ramírez el viernes pasado en su comparecencia para presentar la campaña de abonos que arranca hoy.

El internacional por Guinea Ecuatorial tiene contrato hasta 2025 tras renovar el verano pasado

«Ofertas claro que hay, pero nuestra apuesta es decidida por este equipo. Va a ser muy complicado que salga algún jugador de la UD Las Palmas este verano por venta porque queremos mantener el bloque. Si somos capaces de mantener lo que tenemos y lo que se traiga ayuda a complementar el equipo, yo creo que no vamos a tener dificultades para mantener la categoría», comentó cuando fue cuestionado por si contemplaba entre los movimientos del verano el traspaso de algún jugador.

Por tanto, de entrada la UD no tiene intención de vender a nadie, sin embargo, tampoco descarta que ocurra, pero para ello las condiciones son severas, toda vez que la entidad no permitirá la salida de nadie por menos de cantidades que considere irrechazables en función de los números que se manejan en el mercado.

En el caso concreto de Saúl Coco, cabe recordar que el club ejerció el verano pasado su opción unilateral de hacerle un contrato profesional por tres temporadas y con un salario muy cercano al mínimo de la categoría, antes en Segunda y ahora en Primera. La cifra de la cláusula de rescisión no trascendió, pero a tenor del estándar establecido en otros filiales estaría en torno a los 30 millones de euros, como sucedió, por ejemplo, con Alberto Moleiro –con el ascenso, pasa a ser de 60–.

Ni tanto ni tan poco

Sin embargo, en la UD son conscientes de que muy pocos clubes estarían dispuestos a alcanzar esa cantidad, por lo que accedería a negociar con alguno interesado, pero siempre a partir de la mitad, que sería de unos 15 millones. Varios clubes, al menos uno de Italia y otro de Francia, habrían preguntado ya por el jugador, pero se habrían llevado la negativa al conocer la cifra que pide la entidad de Pío XII.

En cualquier caso, el verano es largo y el panorama puede cambiar más de una vez, desde que alguno de los clubes interesados aumente su oferta por fichar a Coco o que la UD baje sus pretensiones económicas.

El estándar del primer contrato de los filiales fija una cláusula de rescisión de unos 30 millones

Sea como fuere, Las Palmas está en condiciones de decidir lo que hacer con el canterano, que en ningún caso forzará una salida porque es feliz en la Isla y entiende que tiene aún dos años de contrato por delante y un futuro prometedor en el fútbol a corto y medio plazo.

Cabe recordar que el lanzaroteño, un fijo en la selección de Guinea Ecuatorial, para la que juega porque su padre es originario del país africano –en esta ventana no fue llamado por el seleccionador–, fue titular indiscutible en la temporada que acaba de terminar, por lo que es más que previsible que mantenga su condición a las órdenes de Xavi García Pimienta en el nuevo curso en Primera.

En su primer año como profesional Coco participó en 36 de los 42 partidos. Se perdió uno por sanción, otro por un compromiso internacional y cuatro en el tramo inicial de la campaña producto de la política de rotaciones del técnico catalán que finalmente descartó. El central, además, marcó un gol de cabeza en Granada a la salida de un córner, aunque no sirvió para que la UD sumara al menos un punto en Los Cármenes.

Su rapidez a la hora de anticiparse y de correr hacia atrás, unida a su buena colocación, juego por alto y salida de balón le abrieron un hueco en el once que ya nunca volvió a abandonar y aportaron mucho al equipo en su objetivo del ascenso. Aún debe progresar y mejorar, y tiene margen para hacerlo. Por eso ha despertado el interés de varios equipos de España y de Europa que estarían dispuestos a pagar muchos millones por él, pero la UD es la que decide.

36 partidos

Partidos Saúl Coco disputó un total de 36 partidos de 42, 34 de ellos como titular. Fue un fijo en el once desde finales de octubre. Se perdió un duelo por sanción y otro por jugar con su selección.

1 gol

El central lanzaroteño se estrenó como goleador en el fútbol profesional este curso. Marcó su tanto en Los Cármenes de Granada tras rematar de cabeza en una acción de córner.

2 años de contrato

Saúl Coco renovó el verano pasado por tres temporadas, lo que significa que aún le quedan dos más vinculado a la entidad amarilla, que ejerció su opción unilateral por el canterano.