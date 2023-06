La UD rechazó 55 millones en ventas entre 2015 y 2018

Cuando un equipo da el salto de Segunda División a Primera su valor aumenta. Es lógico. También el de los jugadores a título individual, que pasan a tener un caché mucho mayor en el mercado, lo que significa que despertarán mucho más el interés del resto de clubes. El caso de Saúl Coco, central que explotó este curso aunque aún tiene margen de mejora, es un buen ejemplo. Ese es el contexto en el que habrá de manejarse la UD Las Palmas en los próximos meses tras conseguir el ascenso, un panorama en el que el club ya tuvo que manejarse en 2015, cuando subió por última vez hasta que lo hizo el pasado 27 de mayo.

En aquel entonces la entidad amarilla recibió una oferta por el que había sido el gran artífice del ascenso: Sergio Araujo, autor de 25 goles en toda la temporada, incluido el decisivo frente al Real Zaragoza en la final del playoff. El Palermo italiano llegó a poner sobre la mesa 12 millones fijos más otros cuatro en variables, pero Miguel Ángel Ramírez la declinó.

En ese momento nadie imaginaba que sería una tónica habitual durante el periplo de tres campañas en la máxima categoría (2015-18), como tampoco que el argentino empezara su declive tan pronto, lo que no fue óbice para que recibiera una propuesta de seis kilos del Palmeiras brasileño el verano siguiente.

El caso del Chino, que había llegado cedido por el FC Barcelona en 2014, y al que la UD adquirió en propiedad tras el pago de 1,6 millones, no fue el único, ya que Las Palmas también desechó varias ofertas importantes por Mauricio Lemos, incorporado a préstamo por 200.000 euros en enero de 2016 y comprado al Rubin Kazan ruso por 1,9 millones a la conclusión de la temporada.

El club también desechó 8,5 por Roque Mesa, aunque luego lo vendió por 12,5

En tres años sucesivos el club rechazó primero cuatro millones del Barça, luego seis más uno en variables del Lille francés y finalmente nueve de la Sampdoria italiana. La UD Las Palmas nunca quiso desprenderse del uruguayo porque consideró que el que estaba llamado a ser una pieza importante en la selección charrúa en los años venideros tenía un valor mayor del que le ofrecían los distintos pretendientes.

La entidad amarilla también declinó otra oferta por Pedro Bigas, que había llegado libre en 2015 procedente del Mallorca, de seis millones de euros del Dinamo de Kiev ucraniano tras completar su primera temporada a un gran nivel.

El tiempo demostró, pasados los años, que la UD se equivocó, al menos en función de lo que dejó de ingresar por cada uno de ellos y el rendimiento que tuvieron en el terreno de juego. Araujo no sólo no fue vendido en 2015, sino que fue renovado posteriormente y no se marchó hasta que supuso un verdadero lastre económico: fue vendido el AEK Atenas en el verano de 2021 por 1,17 millones cuando el club había recibido 18 fijos por él.

Mauricio Lemos, por su parte, fue traspasado al Fenerbahce turco por 1,5 millones en 2020 después de una cesión en el Sassuolo el año anterior por la misma cantidad, mientras que Pedro Bigas se fue cedido al Eibar, que finalmente tuvo que pagar obligatoriamente 1,5 por haber conseguido la permanencia. En ambos caso, la UD ingresó mucho menos de lo que habría podido.

El otro caso llamativo fue el de Tana, por el que el Celta ofreció 3,5 millones más dos en variables en el verano de 2017. Años después, la UD tuvo que indemnizarle con medio millón cuando quiso quitárselo de encima con contrato en vigor.

Cabe destacar, además, que la entidad amarilla desechó una oferta de 8,5 millones del Sevilla por Roque Mesa en 2016, si bien el teldense se marchó un año después al Swansea por 12,5.

En total, la UD Las Palmas, durante su último periplo en Primera División entre 2015 y 2018, rechazó 55 millones por Sergio Araujo, Mauricio Lemos, Pedro Bigas, Tana y Roque Mesa.