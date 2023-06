Un total de siete jugadores de los filiales de la UD Las Palmas comenzarán la pretemporada el próximo lunes 10 de julio en Barranco Seco. Entre ellos está el canterano Joel Domínguez condenado por maltratar a su pareja.

Este lunes, la UD Las Palmas lanzó un comunicado en el que se destacaba que sería "un contrasentido" para un club como el suyo, que colabora en varios programas de reinserción social de jóvenes con problemas judiciales, "darle la espalda" a un jugador de la entidad.

La entidad amarilla recuerda que el jugador ya ha cumplido la condena que se le impuso en su momento (40 días de trabajos en beneficio de la comunidad) y también la sanción interna que le fijó el club: entrenar en solitario durante el mismo tiempo.

"La afición no te va a aceptar jamás"

Han sido cientos los aficionados que han cargado contra la decisión del club y han expresado su indignación y decepción ante esta decisión a través de las redes sociales.

"Yo soy uno solo y no pinto una mierda pero después de la decisión más triste que ha tomado el club en su historia he decidido no abonarme. Dejo mi lugar a otro pero con mi dinero no se puede pagar la nómina de ese individuo", ha aseverado un aficionado.

También mensajes como "la afición no te va a aceptar jamás", “Fuera maltratadores”, “La afición de la UD quiere ayudarla a ella, no al maltratador” y “No con nuestro escudo” son algunas de las reivindicaciones que los aficionados han realizado.

Sin palabras nos quedamos nosotros! Con el comunicado que no pintaba nada hoy, han echado gasolina al fuego e incendiado las redes! No nos merecemos esto y el club está por encima de todo y todos los dirigentes, tenemos unos valores y ustedes lo están pisoteando ! Imperdonable pic.twitter.com/PZw638Ugyw — miguel angel arriaga (@marriaga1974) June 12, 2023

Lo que debería ser un hito se ha convertido en una mancha histórica para nuestro club… — Kevin!!! (@KevinTrujillo92) June 12, 2023

Deberían haberse quedado sin palabras antes de poner el comunicado ridículo justificando la presencia del maltratador. Para decir eso mejor no haber dicho nada. — Pablo (@pafonso_martin) June 12, 2023

Yo soy uno solo y no pinto una mierda pero después de la decisión más triste que ha tomado el club en su historia he decidido no abonarme. Dejo mi lugar a otro pero con mi dinero no se puede pagar la nómina de ese individuo. Siempre UD pero no a cualquier precio. Ramírez Vete ya! — Víctor (@Victorstdr) June 12, 2023

Es una mancha histórica para la @UDLP_Oficial. El 99,9% de la afición quiere fuera a Joel Domínguez, condenado por violencia machista. En el club, sin embargo, lanzan comunicados vacíos, premian al jugador y prima lo monetario. Es de vergüenza.



TOLERANCIA CERO. pic.twitter.com/awmNWmIZ5B — El Nuevo Insular (@ElNuevoInsular) June 12, 2023

1.591 renovaciones de abonos en el primer día de campaña

La UD Las Palmas ha registrado 1.591 renovaciones y 2.534 personas inscritas en lista de espera en el primer día de la campaña de abonos para la temporada 2023-2024 en Primera División, según ha informado el club.

"Nos quedamos sin palabras, gracias afición", ha expresado el club en su cuenta oficial de Twitter ante la respuesta de sus aficionados el día que se abría el plazo.

La campaña de abonados se prolongará hasta el próximo 30 de agosto con la novedad de que se ha habilitado, hasta el 9 de julio, una lista de reserva, previo pago de 50 euros, para aquellas personas que quieran darse de alta por primera vez.

La UD Las Palmas limitará a 22.000 el número de abonados para la temporada de su regreso a la máxima categoría del fútbol español y prevé ingresar unos cinco millones de euros por este concepto.