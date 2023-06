Cifras de locura por formar parte del reino de Viera en el Olimpo del balón y un guiño epistolar. La campaña de abonos 23-34 de la UD Las Palmas cierra la tercera fecha con 3.462 renovaciones y un total de 4.885 inscritos para la lista de espera. El club ìsleño cuenta con 18.000 socios y ha puesto el límite en los 22.000 abonados. Solo 4.000 de la reserva podrán contar con su carné.

Cabe recordar que los abonados tienen hasta el 9 de julio de plazo para cursar la renovación. La expectativa de alcanzar los 22.000 es cada vez más factible. Además, el presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez Alonso, agradece a cada uno de los socios su esmero y fe en el escudo con una carta personalizada. La epístola de la permanencia. La de la confianza ciega en un proyecto de elevado riesgo. Cantera y nada de altas galácticas.

‘Estimado abonado@:

Nos alegra este paso que das, tanto si es uno más de los que diste en otras temporadas, como si es la primera vez que te abonas.

Te recibimos con la alegría de los familiares que vuelven a encontrarse, porque eso es lo que somos, una familia que crece con los años. Nunca fuimos tantos abonados en Segunda. Y nunca fuimos tantos abonados en Primera como los que seremos este año. Podemos discutir, debatir, entendernos, discrepar, pero siempre bajo esta bandera, nuestro punto de encuentro.

No somos un equipo de fútbol, somos una parte de nuestra esencia canaria. Eres de la Unión Deportiva. Aunque no te guste el fútbol. Eres uno más envuelto en esta bandera. No tienes ni que vernos jugar para alegrarte de un éxito del equipillo. En la parte del mundo que estés. Serás más amarillo cuanto más lejos estés de tu tierra. Ya lo comprobarás cuando te pase.

Por eso nos importa tanto lo que nos ocurra, lo bueno y lo malo. Por eso opinamos apasionadamente, discutimos acaloradamente, sufrimos desconsoladamente, disfrutamos abiertamente. Porque no estamos aquí por estar: somos. Somos canarios, nacidos o adoptivos, residentes o enganchados desde la lejanía a este color. Realizamos ofrendas a la Virgen del Pino porque ella también es de los nuestros. Llevamos nuestras playas en la camiseta, nuestro Atlántico en el pantalón. Nacimos porque cinco equipos se unieron para construir el equipo único de todos nosotros. Somos, somos, somos.

Somos progreso, somos tradición, somos cantera, somos la fe en lo nuestro, somos nuestra infancia y nuestra madurez, somos nuestros recuerdos, a veces nuestro primer beso. Somos la memoria de tardes de gloria y tardes que nos gustaría olvidar. Somos el orgullo colectivo por una gran victoria, y el lamento que clama revancha después de una dura derrota.

Si crees que te saludamos orgullosos porque estamos en Primera te equivocas. Te recibimos con el orgullo de habernos dado cuenta de que somos de Primera. Aunque no hayamos ganado ninguna Liga. Somos de Primera porque la unión hace Las Palmas. Y esa unión es la que demuestra que este club no es una categoría sino un sentimiento. Pase lo que pase, ya hemos demostrado que somos de Primera. Porque este ascenso que hoy celebramos como ningún otro en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas no es el ascenso de un entrenador ni de un grupo de jugadores: es el ascenso de la fe colectiva de la que formas parte. Bienvenido a casa’. El saludo y el confeti tras la gloria del pasado 27 de mayo.