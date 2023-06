El ingeniero amarillo Eric Curbelo: "¿Fabricar un robot que frene a Vinícius Junior? Difícil, lograría escaparse; es estratosférico"

23 días después, ¿a qué sabe el ascenso a Primera con la UD Las Palmas del 27-M ante el Deportivo Alavés?

A objetivo cumplido. Hemos conseguido lo que tanto costó. Muchas jornadas de trabajo para poder superar lo del año pasado [eliminados en las semifinales del playoff por el CD Tenerife], que fue tremendamente duro. Costó, pero sabe de maravilla.

¿Qué pesó más: la exigencia futbolística en una categoría igualada a extremos históricos o el desgaste emocional de ser el rival batir durante 40 jornadas de competición?

Terminas por creértelo, pero acabas exhausto. En la segunda jornada, ganas 0-4 y te sientes capacitado. Te instalas en la zona alta y avanzan los partidos. Llega un instante en el que la presión es terrible porque no quieres perder ese privilegio de estar arriba. Al final, llega esa fase de empates y alguna derrota [dos victorias en las últimas ocho fechas], y éramos conscientes de que se trataba de picos de forma y rendimiento. Pero desde fuera, escuchas cosas y te desestabiliza. No ayuda.

Pimienta aseguró en este medio que el (4-1) del Heliodoro fue el capítulo más crítico. ¿Lo comparte o evoca otra fotograma más macabro?

Perder el derbi, más que crítico fue duro. Los derbis son importantes por lo que simbolizan. A toda la Isla le alegras o no toda la temporada en función de un resultado con nuestros vecinos. Pero valió de punto de inflexión, percatarte de que si no estabas al cien por cien, cualquiera te podía ganar. No podías salir a competir como lo hicimos.

Vio el penalti de Villalibre. Lo que ha costado subir en este curso de la taquicardia.

[Sonríe]. Claro que lo vi.

Eso le da más valor a los tres supervivientes en esta maratón con foto finish.

Es la temporada más igualada de los últimos años, ningún equipo se destacó ni se separó. Todos estábamos en la lucha. Incluso alguno que se quedó fuera y podía haber entrado.

Vamos con la sección de tatuajes y promesas.

Me gustan los tatuajes pero solo verlos...

Tome nota de Valles o Vitolo.

Ellos tienen fácil, ya tenían. Me gusta verlos, son bonitos. Si están bien hechos, los considero arte. Pero con 50 años no me los imagino en mi cuerpo, y por eso no tengo.

Vamos con la promesa. Deme el titular.

Irme a Fuerteventura con los amigos. Me decían, tienes que ascender porque tienes que invitarnos a algo. Nos fuimos todos a Fuerteventura, el primer viaje en mucho tiempo. Y no es que no lo pagase yo todo.

¿No le tienta el glamour de Ibiza y Dubai?

No, me va más lo cercano. Fuerteventura sería mi Ibiza, no en cuanto a la fiesta o discotecas sino para el relax. Comparable a Formentera.

¿Qué opina de Javi Muñoz, el primer fichaje del nuevo ciclo en Primera?

Me parece muy bien, aplaudo y respaldo todos los fichajes de la directiva. Si son para sumar, bienvenidos sean. Cuanto más suban el nivel, más rendiremos los que estamos en el equipo. Es así, o rindes más o no juegas. Confeccionar un equipo competitivo y con fondo de armario, nos viene bien a todos.

Con el ascenso de 2015, se mantuvo el bloque de canteranos y los Viera, Roque, Tana, Vicente, Hernán o Raúl Lizoain mostraron una versión brillante de su juego con Setién. ¿Dará con el bloque actual de canarios? La opinión pública demanda galácticos...¿Entiende el recelo de la calle, el 'madre mía con el equipo actual nos vamos a estrellar'?

Lo veo similar al verano de 2015. Cuando nosotros subimos del filial, quién podía pensar que lograríamos el ascenso por la vía directa. Llegarán fichajes relevantes, pero con el bloque que tenemos, ya existe experiencia en Primera. Así como a los rivales que nos hemos enfrentados, equipos tochos en Segunda con jugadores de otra categoría. Confío en la plantilla y el bloque puede jugar mejor en Primera que en Segunda.

¿Qué fleco falta para cerrar su renovación?

Soy de aquí y me quiero quedar. Jugaría toda mi carrera futbolística en la UD Las Palmas. Pero no hay nada cerrado, es cierto que estamos hablando. Existe concordancia y alegría entre las partes. Por mi parte, me gustaría seguir.

¿Su contrato se dobla en Primera?

Sí.

No me dirá la cantidad.

Era poco, y ahora un poquito más. Pero estoy satisfecho.

El mínimo en Primera son 182.000 euros.

No estoy en el mínimo...

¿Le extrañó el culebrón por la renovación de Pimienta? Algunos lo tildaron de pesetero, que quería más pasta.

En mi mente estaba renovado. Por mi cabeza no pasó en ningún momento cualquier tipo de tirantez. Estaba bastante tranquilo, no sigo mucho la actualidad a través de los medios. Cuando estoy de vacaciones, pues imagínese. El Levante-Alavés casi no lo pillo. Para mí, no había dudas. Si se alargó, sería por unos flecos, que al final debe aclararse. Lo atribuyo a un problema de la comunicación. Tanto club como Pimenta lo tenían claro, y que era cuestión de tiempo.

Pimienta le dio mucha confianza salvo en el tramo final por su dolencia en el tobillo -que todavía sigue en tratamiento-.

No solo confianza, sino pongo en valor todo lo que me ha enseñado y enseña.

¿Qué le ha enseñado?

A tener una visión del fútbol un poco distinta. A saber detectar qué riesgos son asumibles y cuales no. Determinar en qué parte del campo puedes filtrar un pase. Los defensas tenemos mucho tiempo el balón en el área y es peligroso. Y sobre todo en el Gran Canaria, que si das pases de más, la afición se pone un poco nerviosa. Te ayuda a controlar esos ruidos, saber cómo responder. Y luego, te brinda automatismos, cambios de orientacion y la conveniencia de esos pases en zona de riesgo.

Desde su debut con Paco Herrera a este último tramo con Pimienta, su evolución ha sido brutal en cinco años.

Adoro aprender. Cada vez que llega un compañero y me transmite algo, tomo nota. Progresar es saludable y no interpreto una corrección como una crítica. Percibo que cada temporada me siento más cómodo, tengo que crecer y ganar físicamente para este nuevo reto de Primera. Es la mejor liga del mundo y tenemos que estar a tono. Debes cuidarte muchísimo. Cada año me noto, más ligero de equipaje y con la mente más clara. Eso ayuda a jugar mejor.

¿Su problema fue mental -el que frenó su progresión-? El miedo a la crítica, al error...

A la crítica, no. Tengo miedo a fallar y que el equipo pierda o que nos metan un gol por mi culpa. Durante la temporada, lo hemos trabajado con Richi y nos ayudó muchísimo. A los nuevos como a los que llevamos un par de años en la UD, nos liberó de esa tensión. Pero siempre tienes ese temor de malograr un pase y que provoque un tanto del rival. Un envío orientado a 30 metros o un pase filtrado al borde del área, si lo fallas, es gol. Debes asumir ese riesgo porque el equipo precisa de una posesión larga.

¿Cómo piensa frenar a Vinícius Junior o a Robert Lewandowski?

No se lo puede decir...Con Vinícius ya jugamos contra él en el filial ante el Madrid Castilla. Tengo un buen recuerdo, no me pasó por encima. Él ha evolucionado mucho, nosotros también. Los vemos todas las tardes en la TV, y aunque sepas lo que te va a hacer, siempre te la acaba liando. Teniendo las coberturas, las permutas y las ayudas de los compañeros, pues creo que se pueden parar.

Debería fabricar un robot que frene a Vinícius.

Está difícil, aunque lo fabriquen, te puede salir por cualquier lado. Es un jugador estratosférico.

¿A quién admira de Primera? ¿A Pedri?

A Pedri, muchísimo. Lo conozco y sé el tipo de persona que es. Hemos jugado juntos en la UD y la progresión es asombrosa. No tiene techo.

¿Le daría una patada?

-¿Dentro del campo? Pues sí, una faltita táctica, le doy la mano y luego voy a visitarlo a Tenerife en verano.

¿Cómo van los estudios a formación del Grado en Ingeniería en Organización Industrial?

Me quedan cinco asignaturas y el TFG, al inicio de temporada eran once y aprobé seis. Hay una que no pude aprobar porque tenía que estar en un laboratorio en Madrid y en esa fecha había partido en Granada. No tengo prisa, lo primero es lo primero. Espero aprobar las cuatro asignaturas que me quedan en verano, que tengo los exámenes, y esperar la pretemporada.

Le fascina la robática.

Yo empecé en la ULPGC con Mecánica que es la me gusta, con el paso de los años, faltaba mucho a clase y no me dejaban presentarme a los exámenes. Me pasé a la Universidad de La Rioja on line menos algún crédito como el laboratorio que me resta. En La Rioja solo había Organización Industrial, que va un poco más de dirigir empresas. Lo que me gusta es la mecánica y ya para el próximo año quiero hacer un Máster. Tengo en mente orientar mi formación hacia la Robótica, el Big Data o las Energías Renovables.

¿Le interesa la Inteligencia Artificial?

- Me da respeto, lo que conlleva es mucha responsabilidad. Es el futuro. La Inteligencia Articial nos ayudará muchísimo si lo llevamos bien. Bajo un clima de descontrol, puede ser un problema. En los próximos años avanzará muchísimo y tendremos unas vidas 'facilitadas'.

¿La Inteligencia Artificial puede clonar a Jonathan Viera?

Jony es inigualable, no creo que exista otro jugador como él.

¿Para usted es el más grande que ha conocido en el planeta UD y de la historia reciente?

El mejor como jugador y persona. A pesar de todo lo que ha hecho en el fútbol, es muy familiar y cercano. A todos los que suben del filial, los acoge y arropa. Cuando se pone serio, hay que tenerlo respeto y casi miedo. Tiene mucho carácter. Es un ganador. Si no gana entrenando, hay que aguantarlo. Gracias a eso, es lo que es.

La arenga motivador del 27-M vale para terminar un Ironman. Gen de presidente del Gobierno.

Lo escucho y se me pone la piel de gallina...Pero no solo en la arenga, si te duermes en el calentamiento, siempre está ahí y tira del equipo. Es una motivación extra. Sidnei se sumó a la charla, le salió y ayudó mucho. No sigue, pero para nosotros fueron muy importantes sus palabras.

Le duele la no continuidad de Óscar Clemente.

Pues sí, hacía grupo y lo daba todo. Jugó muy bien en una fase y luego llegó otra en la que no participaba. Siempre estaba a tope y sin malas caras. Una persona feliz. Dentro del campo, quiere a compañeros felices. Lo hacemos porque nos divierte. Le encantaba entrenar. Tenemos una mesa en los viajes, siempre éramos Coco, Fabio, Óscar y yo. Se nos queda coja.

Su opinión de la polémica del coach Richi.

-Cuando sale algo el vestuario, se tergiversa. Todos los días, teníamos una dinámica. Nos explicaba unos conceptos y hacíamos juegos para conocernos más. Richi ha logrado humanizar el equipo. Nos hemos conocido desde dentro. Sabes si tu compañero lo está pasando mal. El conocer al otro, saber sus miedos, no le hace más débil, es todo lo contrario. Richi logró que fuésemos una familia de verdad. Igual que hay épocas en las que se entrena más y otras menos, con Richi pasó eso. Hay un momento de LaLiga se decide quitar sesiones y dar un poco de aire al vestuario. En el tramo final, regresamos otra vez. Entiendo que haya jugadores que no le gustasen las charlas ....Pero estábamos todos a una, y si continuamos era porque todos queríamos que siguiese. Para mí fue fundamental, una pieza clave. Igual que jugadores, técnico y todo el equipo que hay detrás de ojeadores, informadores, analistas...Richi fue muy importante.

¿Tuvo charlas individuales?

No muchas, pero entablé una gran amistad.

En el diván, visualice que marca de chilena en el Bernabéu...

Son cosas nuestras, pero sí, una parte es visualizar lo que puede pasar.

¿Entiende las diferencias millonarias con el Madrid, que abona 103 millones por Jude Bellingham, cuando el presupuesto de la UD es de 70 kilos?

En Inglaterra está todo más igualado.

Parar a Bellingham, un señor que cuesta 30 kilos más que todo el presupuesto de la UD. Un desafío millonario.

Lo que cobras no va acorde con lo que puedes dar. Pienso que lo puedo parar, al final es un partido. Si estás a tope y él no tiene el día, pues los millones de su valor de mercado no vale de nada.

Usted cree que puede frenarlo.

Supongo, vienen de la Premier y jugará en Primera, la misma categoría de los dos. Pienso que sí, por lo menos en mi cabeza soy el mejor y luego hay que demostrarlo. En mi cabeza, cada vez que el delantero o el extremo tiene el balón, solo hay una frase: 'Por aquí no va a pasar'. Y si no, pues una faltita.

¿No es de pedir camisetas?

No, tengo de rivales que jugaron en la UD y en otros equipos en los que he jugado. Rubén Castro, Ruiz de Galarreta, Córdoba, central del Burgos [con el que coincidió en el Leioa].

¿Qué hizo con la prima del ascenso?

Ya lo tenía en mente, compré una casa antigua en Tafira y tengo que reformarla entera. Dejarla coqueta, en eso estoy.