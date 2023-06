Javi Muñoz: «Helguera me llamó y se hizo todo muy rápido»

Una contratación helgueriana. Con el sello del director deportivo Luis Helguera. Javi Muñoz (Parla, 28 años) confirmó la determinación y la influencia del ejecutivo cántabro en el primer fichaje de este nuevo ciclo en Primera. «Conozco desde hace varios años a Helguera. He hablado con él en reiteradas ocasiones y todo fue muy rápido. Tras quedar eliminado con el Éibar [ante el Alavés en la vuelta de las semifinales del playoff, el 8 de junio], se ponen en contacto con mi agente para hacer el fichaje. Lo tenían claro y fue todo muy rápido».

Ni un segundo de duda. Ni una caloría malgastada. «Helguera me dijo que tenía clara mi incorporación a la UD Las Palmas. Respondí: ‘Pues por supuesto, para adelante’. Por eso estoy contento con mi fichaje por la UD». Amor a primera vista. Aplaude el sello García Pimienta. «Es muy marcado y reconocible, la metodología del técnico se asimila a mis características», valoró ayer en los medios oficiales. Además, analizó las claves del éxito de la UD, que conquistó el ascenso en una Segunda con foto finish. La más igualada de la historia. «Considero que la clave del éxito de Las Palmas es la unión, la sensación familiar entre afición, jugadores y todo el staff. Es una de las razones por las que ha conseguido el ascenso». Muñoz, exjugador del CD Tenerife (2020), se ha medido a Las Palmas en siete ocasiones. Solo ha perdido una vez y fue en Ipurúa, el pasado 8 de mayo en un duelo clave por el ascenso –en el que marcó Sandro–. «Fue un partido bonito, que se decantó por un detalle».