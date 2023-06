La UD pone el foco en el ataque: quiere dos delanteros

A dos semanas y dos días de que arranque la pretemporada del nuevo curso en Primera División la UD Las Palmas ha acometido dos fichajes, Javi Muñoz y Cristian Herrera, pero quedan al menos seis más por venir. Con el centro del campo y los extremos prácticamente cerrados, la dirección deportiva pone el foco ahora en la búsqueda de dos delanteros que tengan como aval el gol, tan importante siempre pero sobre todo en un equipo cuyo objetivo es la permanencia en la máxima categoría. Toda vez que Marc Cardona contará más para actuar como extremo, al igual que la segunda incorporación amarilla, Sandro es por ahora el único nueve de la plantilla, pero tarde o temprano tendrá dos competidores.

Los refuerzos por el momento han llegado a coste cero. En el caso de Javi Muñoz, procedente del Eibar, y en el de Herrera, del Ibiza. Se trata de dos futbolistas de Segunda División que apenas han tenido protagonismo en Primera y que no han generado ilusión en la afición amarilla, pero que cumplen con los parámetros de austeridad establecidos por el club, que ha elegido prevalecer el bloque del ascenso para tratar de conseguir la salvación.

Sin embargo, para la delantera la UD prevé gastar parte de los algo más de tres millones de euros que el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró que el club destinaría a fichajes. De alguna manera, entienden que el gol se paga, tal y como demostraron el curso pasado con el desembolso de 500.000 euros por la cesión de Sandro, entonces propiedad del Huesca y ahora de la entidad amarilla hasta 2026 tras el abono de un kilo más por el ascenso del equipo a Primera.

De fuera

Luis Helguera y la dirección deportiva sondean el mercado tanto nacional como internacional, y si bien contemplan la posibilidad de que a última hora pueda llegar algún atacante cedido por un grande, la prioridad es disponer de los nueves en propiedad y lo antes posible, aunque sin prisas. Pese a que las acciones ya están en marcha, los movimientos de jugadores a nivel general están estancados, por lo que no se avecinan nuevas incorporaciones en los próximos días.

Marc Cardona pasa a tener un rol más de extremo, por lo que Sandro es ahora el único ‘9’ del plantel

Lo que es una evidencia es que la UD necesita como mínimo dos delanteros que garanticen una cifra de goles importante, algo de lo que adolecieron los atacantes el curso pasado. Sandro y Marc Cardona marcaron siete, pero Florin Andone sólo dos y Loren, uno. Pero cabe recordar que el catalán convirtió su última diana a finales de enero y que el grancanario hizo la gran mayoría de sus tantos en el tramo final, el decisivo, por otra parte. Por eso el acierto con un killer que convierta en más goles las muchas ocasiones que el equipo prevé tener en cada partido se antoja fundamental.

Si bien la UD busca dos delanteros que acompañen a Sandro, los extremos están cubiertos con Pejiño, Marc Cardona, Cristian Herrera y Benito, además de Moleiro, utilizado por Xavi García Pimienta en un costado durante la mayor parte de la temporada. De la misma forma, el centro del campo está completo con Mfulu y Fabio como mediocentros, y con Loiodice, Jonathan Viera, Kirian y Javi Muñoz como interiores, con el añadido del tinerfeño.

Así, las otras posiciones que la dirección deportiva quiere reforzar están en la retaguardia y en la portería. En la entidad amarilla contemplan la salida de Álex Domínguez, que termina contrato en 2024 y no renovará, por lo que será necesaria la incorporación de un guardameta. En cuanto el catalán salga, Aarón Escandell, del FC Cartagena, tiene todas las papeletas para convertirse en nuevo guardián amarillo –la entidad murciana pide 400.000 euros y la UD ofrece menos, pero las negociaciones aún están abiertas–.

Tras las llegadas de Muñoz y Herrera, el club también quiere un meta, un central y dos laterales

Por lo demás, el club busca dos laterales, uno para cada banda, y un central. Cabe recordar que la campaña pasado el lado derecho de la defensa lo ocupó Álex Suárez, un central reconvertido, si bien los últimos partidos los jugó Álvaro Lemos –Marvin contó más como revulsivo–. En cualquier caso, es una posición que exige al menos un refuerzo.

Como también la del lateral izquierdo, ya que Sergi Cardona apenas tuvo competencia en toda la temporada pasada ni en la anterior. De hecho, fue el miembro de la plantilla que más minutos jugó en los dos últimos cursos. Sólo en un puñado de ocasiones Enrique Clemente, otro central reconvertido, actuó en su lugar.

En el caso del de Lloret de Mar, además, termina contrato en 2024 y el club aún no le ha ofrecido la renovación, lo que no quiere decir que no lo haga próximamente, pero de la misma forma no descarta la posibilidad de venderle siempre que llegue una oferta que consideren irrechazable, si bien no la esperan. Sea como fuere, la única salida prevista es la de Domínguez –además de Unai Veiga y Pinchi– y Sergi Cardona está llamado a ser el lateral zurdo de la UD en Primera, aunque esta vez con competencia.

Acompañante de Coco

La otra posición que la dirección deportiva quiere reforzar es la de central pese a que la plantilla cuenta ya con cuatro efectivos: Saúl Coco, Eric Curbelo, Álex Suárez y Enrique Clemente, que también termina contrato en 2024 y su continuidad tampoco está garantizada siempre que venga otro lateral izquierdo. Con el lanzaroteño internacional por Guinea Ecuatorial como fijo en la zaga no sólo por su velocidad, capacidad de anticipación y buen juego aéreo, sino también por su gran manejo del balón, clave para iniciar las acciones desde atrás, la otra plaza sería para un fichaje. En ese sentido, Mika Mármol y Aridane son los candidatos principales, aunque son costosos. En cualquier caso, tampoco hay prisa. El foco está puesto en dos delanteros que al menos tengan historia de gol.