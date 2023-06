El bloque de la UD, asegurado a falta de Sergi Cardona

Que la apuesta de la UD Las Palmas en la temporada de su regreso a Primera División iba a ser mantener el bloque de jugadores que consiguió el ascenso no quedó sólo en palabras del presidente Miguel Ángel Ramírez durante su comparecencia para presentar la campaña de abonos, sino que quedó demostrada con los primeros fichajes de la entidad, Javi Muñoz y Cristian Herrera, dos futbolistas de perfil bajo que vienen a ocupar los huecos que quedaron libres pero que en principio no parten en los planes como titulares, porque hay otros que ya se han ganado el puesto y, además, tienen vínculo con el club en su mayoría hasta más allá de 2024. De ellos, dos aún no han renovado, Sergi Cardona y Álvaro Valles.

Representan, sin embargo, casos distintos, porque mientras el portero tiene un año más opcional sellado en el acuerdo al que llegó con la UD el verano pasado, cuando renovó por dos temporadas fijas y otra si el club lo estimara oportuno bajo una serie de condiciones, el lateral no. Por tanto, el de Lloret de Mar es el único de los titulares fijos que podría ser libre de negociar con cualquier equipo a partir del próximo 1 de enero. Sergi Cardona fue el futbolista de la plantilla que más minutos disputó en las dos últimas campañas, si bien le ayudó el hecho de apenas tener competencia, ya que su suplente en el curso 2021-22 fue Benito en la mayoría de partidos en los que no pudo estar y en el que acaba de terminar lo fue Enrique Clemente, un central reconvertido y cuyo rendimiento estuvo por debajo de lo exigido en la mayoría de partidos en los que participó. Loiodice y Mfulu terminaban este mes de junio y firmaron su continuidad antes de que acabara 2023 El lateral aún no ha recibido una oferta de renovación de la UD Las Palmas, si bien no por ello el club lo da por perdido. Dos precedentes muy cercanos dan fe de ello. Fueron los casos de Enzo Loiodice y Nuke Mfulu, que terminaban su vínculo con la entidad amarilla este próximo 30 de junio y llegaron a un acuerdo para renovar antes de que acabara el año pasado. Ambos sellaron un nuevo pacto hasta 2025. Sin prisas Por eso en la oficinas de Pío XII no hay prisa alguna, ya que hay meses por delante para solventar la situación. Cabe recordar que Sergi Cardona es, además, pretendido por varios equipos de Primera División como el Rayo Vallecano o el Mallorca e incluso alguno del extranjero. Ya el verano pasado la UD rechazó varias ofertas por el jugador porque quería contar con él para luchar por el ascenso. Su manera de echar atrás a los clubes fue poner un precio totalmente fuera de mercado. El resultado: el catalán se quedó, jugó más que nadie y el equipo subió a Primera. Ahora la intención es que tampoco salga, lo que significa que deberá acometer la renovación del jugador si no quiere que se vaya gratis al término de la temporada que viene. Sólo si llegara una propuesta irrechazable por él la UD le vendería, siempre que, por otro lado, tuviera un sustituto de garantías atado. En ese sentido, el fichaje de un lateral zurdo es uno de los objetivos de la dirección deportiva en este mercado. Valles, por su parte, cuenta como portero titular en la máxima categoría y su continuidad más allá de junio de 2024 depende de la UD, que tiene la opción de renovarle por un curso más. Si bien la entidad busca un portero porque contempla la salida de Álex Domínguez –la única que prevé a estas alturas, salvo que llegue un oferta de alrededor de 15 millones por Saúl Coco–, el sevillano está llamado a ser el guardián amarillo en Primera. Cabe destacar que otros dos futbolistas que terminan contrato en 2024, como son Álex Suárez y Eric Curbelo, a diferencia de los que sucede con Sergi Cardona sí tienen apalabrada ya su renovación, que podría cerrarse incluso con el campeonato comenzado. No hay prisa, por tanto, por sellar un nuevo vínculo con los dos canteranos, titulares en la mayor parte de partidos el curso pasado. Enrique Clemente, Unai Veiga y Pinchi, que también acaban el verano que viene, no son prioritarios También acaban su periplo el verano que viene Unai Veiga y Óscar Pinchi, cedidos la temporada anterior y que no cuentan para el nuevo proyecto en Primera. El plan por ahora es ahorrarse algo de la ficha mediante un nuevo préstamo o llegar a un acuerdo de desvinculación. En el caso del gallego, existe una mínima posibilidad de que convenza durante la pretemporada y pueda quedarse para complementar la plantilla. Es muy del gusto de Luis Helguera y ese es su aval principal. El otro futbolista que termina contrato en 2024 es Enrique Clemente, que podría salir, aunque siempre que la UD fiche dos laterales y un central como pretende. Como no forma parte del bloque titular del ascenso, su situación no es prioritaria. Renovados Benito y Pejiño de manera automática –hasta 2026–, y Marc Cardona fruto de un nuevo acuerdo entre las partes –también hasta 2026–, el núcleo duro está garantizado. Falta Sergi Cardona. Unos cinco partidos en Marbella La UD Las Palmas disputará al menos cinco partidos amistosos frente a diferentes equipos tanto nacionales como internacionales durante su próximo stage en Marbella, que tendrá lugar desde el lunes 17 de julio hasta el viernes 28 del mismo mes. En esos 11 días el cuadro amarillo se probará de cara al nuevo curso en la máxima categoría, si bien la plantilla no estará al completo porque faltarán varios fichajes por llegar. Es por ello por lo que está previsto que hasta siete canteranos de las distintas categorías de filiales formen parte de la concentración. Cabe recordar que el cuadro de Xavi García Pimienta iniciará el periodo de preparación el próximo lunes 10 de julio, aunque los reconocimientos médicos comenzarán la semana anterior. Tras el stage, los amarillos tienen previsto un partido en Norwich, otro ante el filial y otro frente al Sanfer. | P. F.