Los contrastes de la Biblia de Transfermarkt del Olimpo del caño. El portal especializado en fútbol eleva a Vinicius Júnior como el futbolista de mayor valor de Primera con 150 millones. El presupuesto de la UD Las Palmas es de 70 'kilos', con un tope salarial que ronda los 30. Hay otros nueve jugadores por encima de los 70 millones, que son Jude Bellingham (120), Rodrygo (100), Valverde (100), el ex de la UD Pedri González (100), Gavi (90), Tchouaméni (85), Camavinga (85), Frenkie de Jong (75) o Ronald Araújo (75). En el plantel de García Pimienta, el activo con mayor cotización es Alberto Moleiro con cinco milllones, seguido por Sandro Ramírez (2) y Enzo Loiodice (2). Jonathan Viera, el gran estandarte, cuenta con un guarismo de 1,5 millones.

A pesar de la diferencia, Eric Curbelo, en una entrevista a este medio, restaba importancia a las diferencias millonarias. Afirmaba que estaba capacitado para frenar a Bellingham. "Supongo [que sí], viene de la Premier y jugará en Primera, la misma categoría de Real Madrid y de la UD Las Palmas. Pienso que sí, por lo menos en mi cabeza considero que soy el mejor. Luego hay que demostrarlo. En mi cabeza, cada vez que el delantero o el extremo tiene el balón, solo hay una frase: ‘Por aquí no va a pasar’. Y si pasa, faltita". Además, matizaba que "lo que cobras no va acorde con lo que puedes dar. Pienso que lo puedo parar, al final es un partido. Si estás a tope y él no tiene el día, los millones de su valor de mercado no valen de nada".

31 días después de la conquista del ascenso, la UD ha completado dos movimientos -Javi Muñoz y Crisitan Herrera- y aún le restan otros seis fichajes. El 12 de agosto, el cuadro de García Pimienta debuta ante el RCD Mallorca en el Gran Canaria. En la segunda jornada, toca visitar Mestalla.