Ramírez piensa abonar a todos los fieles en lista de espera y tontea con Roque: "Es uno de los nuestros y la UD es su casa; se trata de un gran jugador"

El 10 de julio comienza la pretemporada y el viernes pasó el reconocimiento médico el atacante Joel Domínguez. ¿En algún momento pensó dar marcha atrás y ceder al atacante condenado por violencia de género ante el tsunami de críticas que recibe la entidad de forma constante en redes cada vez que sale el nombre del jugador?

Evidentemente somos conscientes que Joel está sufriendo una campaña de desprestigio que pretende acabar con su futuro como futbolista, pero no nos cansaremos de decir que la Justicia ya le impuso una pena que cumplió. Ninguna empresa aumenta la pena a la que haya sido condenado un empleado que ni siquiera ha ido a la cárcel. Aún así, lo expedientamos y sancionamos otros cuarenta días apartado del equipo. Sigue un tratamiento, a través de nuestra Fundación, y en colaboración con otra, dirigido por psicólogos y psiquiatras. Los especialistas en esta materia nos dicen que estamos haciendo lo que debemos. El chico ya ha pedido perdón públicamente a la víctima, a su familia y a la afición. No seremos nosotros los que reemplacemos a los jueces ni los que le arruinemos la vida.

¿Qué medidas tomará la entidad a nivel judicial ante los insultos y difamaciones sobre Joel Domínguez como que dio una paliza a la víctima?

El chico tiene contratados a nivel personal sus propios servicios jurídicos que acudirán a la Justicia para pedir responsabilidades sobre las personas que lo difamen.

¿No cree que ha faltado tacto y algo de reconocimiento por parte de la UD hacia la agredida (menor de edad) y su madre?

Es una situación muy delicada, en la que el respeto a la privacidad de las personas implicadas es una de las pautas en las que más hincapié hacen los especialistas, máxime tratándose de una menor de edad. Por otra parte, procurar el mayor daño público y reputacional a la Unión Deportiva, el Club para el que trabaja el chico, no es lo que suelen soportar otras empresas cuando alguno de sus trabajadores ha cumplido una condena en este ámbito o está inmerso en procedimientos judiciales. Nosotros preferimos centrarnos en no aumentar el daño y aportarle las herramientas y tratamiento adecuado para que tome plena conciencia de cómo debe actuar y qué valores deben primar. Existen, además, denuncias cruzadas y será la Justicia la que determine quién tiene razón. La situación es tan delicada que ni siquiera me siento legitimado para valorar el comportamiento de la madre en defensa de su hija. Soy padre de dos hijas y no me gustaría pasar por lo mismo que ella y deseo que sufran lo menos posible. Pero cada uno elegimos como actuar. Ellos decidieron hacerlo a través de la prensa y dando una mayor visualización de lo sucedido, con las consecuencias que acarrrea la postura. Nosotros no queremos participar de esa sobrexposición pública que no creemos que beneficie a la menor. No quiero que lo interpreten como un reproche. Sólo manifiesto nuestra postura.

Javi Muñoz y Cristian Herrera. Dos fichajes y a coste cero. ¿Qué capital dispone realmente para acometer los refuerzos? En la presentación de la campaña de abonos no fue explícito -desveló que hay una horquilla de tres a ocho millones-.

Somos el presupuesto más bajo de Primera División, la plantilla nos costará alrededor de 25 millones y sólo la creatividad y las apuestas podrán paliar la desventaja económica.

En relación al delantero grancanario, tras su espantada hace diez años por desavenencias con el contrato cuando sube el primer equipo, ¿este fichaje es un guiño al perdón?

Este fichaje es una operación interesante de un jugador canario que lo ha venido haciendo muy bien en las temporadas pasadas.

¿Cuánto le pidió el Cartagena para cerrar la fichaje del portero Aarón Escandell?

No lo sé, nosotros no hablamos de jugadores que no pertenecen a nuestra disciplina.

En la operación Mika Mármol, ¿cabe la opción de utilizar el bonus que se espera cobrar por Pedri de cinco kilos y abaratar la operación?

No hablamos de jugadores que pertenecen a otros equipos.

¿Por qué no sigue el coach Richi Serrés? ¿Es por un conflicto en la negociación del salario?

No sé de donde sale que Richi no va a continuar, el sabe que estamos muy interesados en que siga, considero que fue una pieza fundamental en el ascenso.

¿A qué factor achaca el éxito de la campaña de abonos, en un verano esquelético en la materia de altas galácticas?

El éxito de la campaña de abonos puede que radique en la identificación del aficionado con el esfuerzo del plantel, la unión entre afición y equipo ha sido determinante en el ascenso, nuestra presencia en los entornos digitales, las acciones de la Fundación, la sensación de unidad…Tenemos una afición muy inteligente que está demostrando con su apoyo al club, que no se deja llevar por la desinformación y su ilusión está por encima de las dificultades económicas para competir en una liga tremendamente exigente. Ellos saben que agudizaremos el ingenio, que hay que tener paciencia en la configuración de la plantilla y que al final saldremos con un equipo competitivo.

¿Tiene pensado elevar la frontera de los 22.000 carnés y fijarla en 25.000 ante la elevada cifra de la lista de espera -donde ya figuran unos 6.169 fieles-?

Primero habrá que cubrir el límite de 22.000, nuestra intención es no excluir a nadie.

¿Es cierto que el Stade de Reims ofreció cuatro millones por el central conejero Saúl Coco?

La información que me trasladaron a mí eran más millones.

¿Por qué se prescinde de Aythami Artiles Oliva?

El director deportivo consideró que no era necesario en estos momentos seguir con ese puesto. Aythami Artiles es de la casa.

Nauzet Alemán regresa a la UD tras su controvertida salida del primer equipo (2016). ¿Estaba en deuda la entidad con el ya jugador de Las Mesas?

Nauzet Alemán se acaba de retirar del fútbol y Tonono [director de Formación y Captación de Las Palmas] ha querido contar con él para la base. Nos ayudará mucho.

¿En qué punto se encuentra las reformas del videomarcador, punto de iluminación principal de Tribuna y accesos del Gran Canaria? ¿Qué coste tendrán para la entidad y que luego será devuelto por el Cabildo?

Tanto el presidente del Cabildo [Antonio Morales] como el consejero de Deportes [Aridany Romero] están por la labor de subsanar las carencias que tiene el Estadio Gran Canaria. Confío en ellos y no cabe duda de que lo irán resolviendo pero hay que tener paciencia con los plazos legales necesarios para adjudicar las obras.

¿Cuánto abonó la temporada la UD en multas a LaLiga por las deficiencias logísticas del estadio durante el curso 22-23?

Prefiero no hablar de cantidades, pero tenemos el compromiso del Cabildo de afrontarlas.

¿Tiene noticias o alguna garantía favorable de que Gran Canaria será sede del Mundial de 2030? Reina el silencio...

Lo que me reportan es que tenemos muchas posibilidades

En el caso de que Gran Canaria no sea sede, ¿en qué momento activa el protocolo de contar con un estadio propio?

No estamos en ese minuto.

¿Qué pasa con la Ciudad Deportiva y su ampliación? No se mueve una piedra.

No se moverá mientras no tengamos todas las licencias y sí, va todo lento.

¿Ya tiene cerrado el chárter para los viajes a la Península? ¿Qué coste tendrá?

No está cerrado, pero costará diez veces más que haciéndolo en vuelo en línea regular.

Viera reconoció que había sufrido por las lesiones y las críticas. Recordó que había perdido mucho dinero para jugar en Las Palmas. ¿Cuánto?

Yo le puedo decir que hizo un enorme esfuerzo viniendo a nuestro equipo en términos económicos, pero no seré yo quien desvele esa merma económica.

¿El genio de La Feria ha sido el mayor negocio para Las Palmas? Participó en dos ascensos y fue traspasado por 22 kilos.

Que nos ayudó para ascender en dos ocasiones es cierto, pero no lo vendimos en 22 millones.

¿Le gustaría repescar a Vitolo en enero? ¿Contempla verlo en la dirección deportiva?

Me gustaría ver a Vitolo otra vez jugando al fútbol y si lo pudiese hacer con nosotros mucho mejor, pero para eso tiene que recuperarse primero. Le apoyaremos en todo lo que necesite, ahora no es el momento de hablar de futuro.

El martes se inicia su juicio por un presunto fraude a la Seguridad Social y Hacienda de 36,6 millones. Le piden 21 años de cárcel y 105 ‘kilos’ en multas ¿Si es condenado deja el cargo?

Confío que voy a poder demostrar con pruebas contundentes mi inocencia.

La UD vuelve a Primera con la experiencia del desastre de la 17-18: 17 contrataciones y cuatro entrenadores. ¿Ese pasado lúgubre ha servido de escarnio?

Ese pasado nos enseñó lo que no hay que hacer. Y esa enseñanza no es garantía de permanencia, pero ayudará.

¿Le excita del regreso de Roque Mesa Quevedo?

El es uno de los nuestros y esta es su casa, está claro que es un gran jugador.

¿Y la creación del Equipo Femenino de la UD?

Es una asignatura que espero abordar la próxima temporada.

¿Lograr la permanencia, en una Primera con multinacionales como Barça o Madrid, y dado su mensaje de austeridad, conforma el mayor reto de su ciclo?

Claro que lo es, y en eso estamos, pero le recuerdo que ya lo hemos conseguido en tiempos no muy lejanos.

Márquez duró seis partidos en el anterior periplo en Primera. ¿Usted pone la mano en el fuego de que Pimienta acabará la temporada?

No es necesario especular. Eso sólo consigue debilitarnos.

Ha ganado en el Heliodoro pero le falta el Bernabéu. ¿Qué daría por ganar el feudo blanco?

La permanencia no, desde luego.

El filial se quedó en Tercera. ¿Qué lección aprendió?

Que hay que saber competir con humildad y esfuerzo.

En su anterior ciclo en Primera no se llenó el Gran Canaria. ¿Qué responsabilidad tiene la entidad?¿Sobre qué parámetros se fijan las entradas para días del club ante Madrid y Barça?

Pues tal vez hicimos mal varías cosas. Este año hemos empezado mejor, con una campaña celebrada por la inmensa mayoría de aficionados. Ahora toca dar con la adecuada política de precios para los no abonados.

¿Qué le dice que Dépor y Málaga estén ahora en 1ª RFEF cuando bajaron con la UD?

Ese es un ejemplo claro de gestión y de cometer los menos errores posibles, esto es gestión profesional y la continuidad en el tiempo tiene su recompensa.

Yeremy Pino aplaude la gestión de la UD y argumenta que le gustaría vestir de amarillo.

Que aquí está su hogar y espero que algún día nuestros caminos se encuentren, es una figura emergente de nuestro fútbol y es un ejemplo para nuestra cantera y motivo de orgullo de los canarios.

¿Cuántos fichajes faltan?

Cinco o seis jugadores. Tres defensas, un banda y dos delanteros.

¿Qué opina del Levante? Un gigante que colecciona fracasos

Yo no diría que colecciona fracasos, ha estado muchos años en Primera. El no haber subido después de un descenso, genera unas tensiones en la parte financiera importante, la adaptación a la categoría y un proyecto austero y pausado hizo que tardásemos cinco años en volver a Primera.

Perdone que le insista, pero usted no pone el dinero en el campo. La afición quiere fichajes que sepulten angustias y mantenerse un ciclo importante entre los mejores.

Es lógico que la afición quiera nombres que les ilusionen, recuerdo en el verano pasado como muchos medios ponían al Málaga CF de ejemplo a la hora de confeccionar la plantilla en detrimento nuestro y cuando acabó la temporada, ya vieron lo que pasó. Nosotros hacemos las cosas de una manera, no comprometiendo el futuro económico del club , invirtiendo muchísimo en información y adelantándonos a las negociaciones de jugadores que nos interesan y esperando el momento para ejecutar su contratación, no tenemos prisa y le digo a la afición que esté tranquila, tendremos un buen equipo y además de agudizar el ingenio para conseguirlo no vamos a dejar de confiar en nuestra cantera. Tenemos que ser valientes en nuestra apuesta decidida por la gente de esta tierra.