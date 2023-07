Nauzet Alemán y el peso de la vieja guardia en la UD

Nauzet Alemán y la impronta de la guardia pretoriana. El regreso del exjugador de la UD Las Palmas –273 duelos de amarillo– escenifica el último guiño hacia los veteranos ilustres. Padecieron el Cordobazo y ahora ejercen cátedra en el organigrama deportivo o técnico. Junto a la vuelta del francotirador de Las Mesas, que ejercerá de asistente de Raúl Martín en el banquillo de Las Palmas Atlético, cabe sumar la situación de David Rodríguez Deivid –ayudante de la dirección deportiva–, así como los casos de Jerónimo Figueroa ‘Momo’, asistente de García Pimienta, Vicente Gómez, que forma parte del equipo de analistas de Luis Helguera. En el caso de Aythami Artiles, el Káiser deja su función como asistente del delegado Rubén Fontes en el primer equipo.

La salida del que fuese central y capitán de la UD Las Palmas viene determinada y a petición expresa del citado Helguera. El presidente Ramírez realza el valor del autor de la chilena de Patalavaca y no descarta reubicarlo. De esta manera, de Nauzet a Aythami, bailan cinco nombres de enorme jerarquía que salieron y regresaron al club de su corazón. Como si fuese un viaje de ida y vuelta eterno.

La huella del ‘Caso Chéster’

El francotirador de Las Mesas, tras abandonar la práctica profesional en el Arucas CF de Tercera, abrió la puerta a su regreso a la entidad amarilla como preparador de base. Dicho y hecho en una situación muy delicada, como es la que devolver la gloria y la dignidad al filial amarillo. Así lo expresaba a este medio. «Claro que sí, la UD Las Palmas es mi casa. He disfrutado muchísimo de toda mi etapa y lo que significa defender ese escudo. Es el buque-insignia del Archipiélago. El equipo referente en todos los aspectos. Es el gran escaparate para cualquier profesional y más para mí que entré siendo un niño y lo dejé siendo un hombre. Me lo dio todo y sería un honor volver para ayudar a la base. No merecía salir de aquella manera de la UD porque fui el perjudicado [sufrió un corte de 18 puntos en el rostro y fue expedientado por salir aquella noche]. Por como se gestionó todo, no fue justo. No dejé mi casa de la forma más idónea. Y lo sigo pensando con el paso de los años. Los empleados y ejecutivos del club lo saben porque se los comuniqué. Y me han dado la razón».

Nauzet, más allá de ejercer de asistente de Raúl Martín en el banquillo de Las Palmas Atlético, en su obligado reto por el ascenso a Segunda RFEF, trabajará en el organigrama de Formación y Captación de Tonono. Talentoso jugador y letal de cara a portería, Nau fue determinante en el ascenso a Segunda de 2006 con el tanto en Anoeta. Formó una dupla de fuego con Marcos Matador Márquez. Subió a Primera con el Real Valladolid y luego hizo lo propio de amarillo en la 14-15 con Herrera.

Ya en la máxima categoría y con la llegada de Setién, perdió protagonismo. En el caso de Momo, es una pieza fundamental en el trabajo técnico-táctico del día a día de Pimienta. El propio preparador barcelonés lo considera un entrenador de futuro muy válido. «Puede llegar hasta dónde se proponga, conecta muy bien con los jugadores y es un histórico de la UD».

Vicente Gómez es un intelectual y en el caso de Deivid, tremendamente vinculado en la materia de fichajes. El propio Cristian Herrera reconoció que recibió una llamada exdefensa amarillo, Córdoba, Valladolid o Sevilla CF.

Armar el futuro desde la experiencia. Nauzet Alemán, Deivid, Vicente, Momo y la opción de reubicar a Aythami Artiles Oliva. Rostros que fueron aclamados por la grada y ahora empujan desde el silencio. Información, captación y consejos tácticos. Todo vale para el desarrollo de la multinacional de gofio. Otras figuras como Antonio Guayre también se forjaron en su labor técnica en el banquillo del filial de la UD y junto a Juan Manuel Rodríguez. Fabricar artistas del balón y entrenadores. «Solo quiero devolver lo que este club me ha dado de alguna manera», ya con solo eso sería feliz, realza el francotirador de Las Mesas, que ya tiene un desafío en mente.