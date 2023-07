La galaxia de los 37 fichajes

Fichar es un lujo peligroso. Un bolso de Gucci. Lo de la política del low cost de la UD Las Palmas, tres operaciones –la adquisición de Sandro Ramírez tras abonar un millón de euros a la SD Huesca por la compra obligatoria con ascenso, así como las contrataciones de Javi Muñoz y Cristian Herrera–, es un exceso en estos tiempo de recesión. Los amarillos, tres movimientos, solo son superados por Getafe (4) y Villlareal CF (4), los más activos. Además, hay dos conjuntos, como Real Betis o Rayo Vallecano, que no han ejecutado operación alguna con la apertura del mercado de refuerzos –se cierra el próximo 1 de septiembre–.

Tiempos de control y recesión. La cultura popular en esta nueva Primera División, bautizada desde ayer como LaLiga EA Sports, pasa por desconfiar de las grandes operaciones. Prima la vuelta con opción de compra obligatoria, como son los casos del citado Sandro o Maras (el Deportivo Alavés abonó 1,5 millones al Almería, club que tenía los derechos federativos del central serbio). Por su parte, el Atlético de Madrid oficializa la incorporación del lateral zurdo Javi Galán por cinco millones (llega de las filas del Celta de Vigo y que hace cuatro años estuvo en el punto de mira de la UD Las Palmas). Van 37 movimientos de refuerzo con el fichaje del atacante inglés Jude Bellingham, por el Real Madrid por 103 millones, como la gestión más galáctica. El FC Barcelona, actual campeón, solo se ha reforzado con el campeón de Europa Ilkay Gundogan, con un valor de mercado de veinte millones, y que viste de azulgrana a coste cero.Finalizó contrato con el Manchester City de Guardiola y es el único movimiento para un gigante en bancarrota –con una deuda de 1.350 millone–. Hay que soltar lastres como sea y Busquets (Inter de Miami), Jordi Alba (sin equipo) y Samuel Umtiti (sin equipo). Liberar masa salarial para respirar. La cosa está así, el club blanco cerró la cesión de Joselu (que llega del descendido RCD Espanyol al Bernabéu) por 500.000 euros. Resulta increíble que el Almería, rival directo de la UD Las Palmas por la salvación, se gaste ocho millones al quedarse en propiedad con Luis Suárez. Se lo compra al Olympique Marsella. El Barça cuenta con Gundogan a coste cero y el Atlético se ha gastado solo cinco millones El nuevo orden económico El presupuesto del club grancanario, que afronta su temporada número 34 en Primera, lo que deja a los amarillos como el 20º club en el ranking histórico, ronda los 75 millones. El coste del primer equipo ronda los 25 kilos. Lo de salvarse es como salir vivo de Pearl Harbor. «Somos el presupuesto más bajo de Primera División, la plantilla nos costará alrededor de 25 millones y sólo la creatividad y las apuestas valientes podrán paliar la desventaja económica», realza el presidente Ramírez. En el Athletic Club de Bilbao, Ruiz de Galarreta, un ex de la UD, es el único fichaje. También a coste cero. Por su parte, en el Cádiz CF, se ejecutan tres opciones de compra: Escalante (Lazio), Sergi Guardiola (Real Valladolid) y Roger Martín (Elche CF). En el caso del argentino, debe desembolsar unos 2,5 millones al club italiano tras besar la permanencia, idéntica situación con Guardiola y el club pucelano. Sobre Roger, el club gaditano debe pagar dos millones al club ilicitano. Carles Pérez, tras jugar en calidad de cedido en Balaídos por la Roma, ahora pasa a convertirse en activo del Celta de Vigo tras el pago de cinco millones. La necesidad económica del conjunto italiano apremia y rebaja en un 50% la operación. El central del Athletic Club de Bilbao Unai Núñez, por su parte, amplía su cesión en el conjunto gallego. Segunda temporada a préstamo. En la primera aventura, el Celta se hizo cargo de toda la ficha. Ahora repite fórmula y el club celeste tiene una opción de compra de siete millones para la edición liguera 24-25. Son los nuevos parámetros de una Primera sin Cristiano Ronaldo ni Messi. No es la misma que pisó la UD desde 2015 a 2018. Darwin Machís completa la nómina de refuerzos del Cádiz CF, está cedido por el Valladolid que no puede permitirse al extremo zurdo venezolano. Bellingham es la operación récord con 103 millones en este mercado que cierra el 1 de septiembre En el Coliseum, la permanencia del Getafe de Bordalás obliga la compra de Portu a la Real Sociedad. Sobre el central paraguayo Omar Alderete, que pertenecía al Herta de Berlín, son cuatro millones. El peaje de salvarse. Se trata de una pieza básica en el ecosistema táctico de Quique Sánchez Flores y luego para Bordalás. En relación al delantero Choco Lozano, llega libre del Cádiz CF y firma por tres temporadas. La buena sintonía del club que presiden Ángel Torres con el Real Madrid, le permite dispone, una temporada más, del ariete Juanmi Latasa. El Girona, que logró la salvación de forma holgada y puede valer de ejemplo práctico para la UD, rubrica la continuidad del meta Gazzaniga, que deja el Fulham inglés. Como otra pista de la decrépita situación económica, Oriol Romeu apunta al FC Barcelona como una venta por cinco millones. Primer rival de los amarillos En el RCD Mallorca, el tinerfeño Omar Mascarell González refuerza la medular tras el abono de 800.000 euros al Elche CF. Lato llega como agente libre del Valencia. Sobre Manu Morlanes, la vieja fórmula de la opción de compra por cinco millones. El ya exjugador del Villarreal CF militó en la segunda vuelta a préstamo en el club bermellón. La habilidad de Osasuna reside en esperar el momento preciso. A coste cero, se hace con el central Catena (ex del Rayo ) y Arnaiz (CD Leganés). El Madrid, por su parte, repesca por cinco kilos al lateral Fran García, que firmó un curso de oro en el Rayo.El Valencia pone cinco millones por Özkacar (Lyon). Y el Villarreal hace caja con Jackson, Dia, Morlanes y Pau –recauda más de 90 millones– y adquiere a Terrats por 2,7. Ahorro, gestión y 37 altas. Mesura en el reino del balón.