El enigma de la renovación de Sergi Cardona: "Estoy centrado en la pretemporada, si después se tiene que dar cualquier situación; pues ya se verá"

El lateral Sergi Cardona, cuyo vínculo con la UD concluye en junio de 2024 -desde enero puede negociar como agente libre-, analizó su futuro sin tapujos en una entrevista al Diari de Girona. «El club todavía no me ha presentado ninguna propuesta. Estoy tranquilo en ese aspecto. Me queda un año más de contrato y ya se verá lo que tenga que venir. Supongo que es pronto aún», valoró el defensa, el más utilizado en la pasada temporada y que concluyó con el ascenso (sumó 3.125’ y 39 duelos ligueros).

Está dispuesto a encarar cualquir escenario, realzó el de Lloret de Mar. «Eso lo lleva mi representante [Paco Ors]. Intento no estar pendiente para no distraerme y estar centrado en el día a día en Las Palmas. Quiero estar muy preparado para empezar la pretemporada. Si después se tiene que dar cualquier situación; pues ya se verá. Pero repito que trato de aislarme porque es trabajo de mi representante y no mío».

El uso del catalán en la intimidad

Cardona considera que el hecho de ser catalán facilita la comunicación con García Pimienta. «Quizás sí. Siempre es bonito que haya gente catalana en el equipo. Puede parecer algo más próximo por el hecho de poder hablar en catalán entre nosotros. El día a día con el míster es muy bueno. Hay mucha comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores y ha adaptado mucho las necesidades del equipo en cada momento. Además, tiene una idea con la cual nos sentimos todos identificados. Disfrutamos mucho con balón».

El defensa de 23 años abre la puerta a jugar en el Girona, donde milita el zaguero grancanario Juanpe Ramírez, en un futuro próximo. Ya figuró en la agenda de Osasuna o Rayo.

«Sería algo especial. Toda mi familia es de Lloret y siempre han seguido al Girona de cerca». Admite ser el rival a batir por su condición del más modesto. «Pimi también se estrena.Todos lo afrontamos con muchísima ilusión y compromiso.Jugar en Primera es un reto enorme (...) El hecho que siga el cuerpo técnico es importante para la adaptación». Admite que le exigencia será salvaje. «Tendremos que competir como nunca. La mentalidad tiene que ser esforzarnos al máximo en cada partido y mirar a la cara a cualquier rival. El equipo está listo para hacer un buen año».

Lea la entrevista íntegra a Sergi Cardona de Tatiana Pérez en el Diari de Girona

¿Cómo le han ido las vacaciones? Ha aprovechado para ir a Lloret?

Muy bien, muy movidas. Sí. Siempre que puedo intento ir a Lloret de vez en cuando. Ahora, pero, ya vuelvo a Las Palmas porque empezamos la pretemporada el próximo lunes y antes tenemos que pasar las pruebas médicas.

Tiene ganas de volver al trabajo? Esta vez lo hará como futbolista de Primera División.

Se lo puede imaginar... Es un sueño. Creo que todo el mundo que empieza a jugar al fútbol y le gusta sueña con llegar algún día. Ya lo tengo aquí, por fin.

¿Celebró mucho el ascenso?

(Ríe). Sí, sí... Se alargó bastante... Había que celebrarlo bien.

El año que subió el Girona, Las Palmas quedó eliminado del play-off por el Tenerife. Este año han ascendido directo, pero debería de haber igualmente nervios en el empate contra el Alavés (0-0)...

Fue un partido difícil de afrontar. Cuando te vale el empate, a veces te puedes confundir. Tratamos de mantener lo que hacemos siempre, que es ir a por el partido, y aun así no fuimos capaces de marcar. Los últimos 15-20 minutos había mucha tensión. Se notaba en todas partes: en el estadio, a los jugadores... No podíamos dejarlo escapar.

Ya lleva cuatro años en la UD Las Palmas. ¿Cómo se vive en la Isla?

Esta será mi cuarta temporada en el club. Estoy muy agradecido porque, por más que yo siempre intente estar preparado, me han dado la oportunidad. Tanto Pepe Mel en su momento como Pimi ahora. Siento que tengo su confianza y, por suerte, he podido disfrutar de muchos minutos. A parte de que en las Palmas de Gran Canaria se vive muy bien, tanto por el clima como por la ciudad. Estoy muy a gusto. El tema de los viajes es un poco pesado porque siempre que jugamos fuera tenemos que coger el avión para volar a la Península, pero no tenemos más remedio. Por suerte, nos llevamos genial con el grupo y hay muy buen ambiente en el equipo. Los viajes se hacen más amenos, así.

¿Que Garcia Pimienta sea catalán, facilita algo más la relación con el entrenador?

Quizás sí. Siempre es bonito que haya gente catalana en el equipo. Puede parecer algo más próximo el hecho de poder hablar en catalán entre nosotros. El día a día con el míster es muy bueno. Hay mucha comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores y ha adaptado mucho las necesidades del equipo en cada momento. Además, tiene una idea con la cual nos sentimos todos identificados. Disfrutamos mucho jugando con balón.

¿Siente que ha progresado? La temporada 22-23 consiguió tener regularidad con 41 partidos entre Liga y Copa.

Mi objetivo era este. Quiero continuar progresando para ser mejor futbolista cada año. Creo que la temporada pasada lo conseguí y esta seguiré haciendo lo mismo para intentar lograrlo. He podido disfrutar de muchos minutos en los dos últimos cursos y esto me da confianza para ir mejorando en el día a día.

La dirección deportiva de Las Palmas está buscando otro lateral zurdo. ¿Lleva bien la competencia?

Todo lo que llegue para ayudar y mejorar al equipo, bienvenido sea. Tienes que tener competencia tanto en Primera como en Segunda porque hace que cada uno mejore y, de paso, suba el nivel del equipo.

Tiene contrato hasta 2024 y todavía no ha renovado. ¿Cree que se cerrará pronto?

El club todavía no me ha presentado ninguna propuesta. Estoy tranquilo en ese aspecto. Me queda un año más de contrato y ya se verá lo que tenga que venir. Supongo que es un poco pronto aún.

¿Le constan propuestas u ofertas de otros equipos?

Esto lo lleva mi representante. Yo intento no estar pendiente para no distraerme y estar centrado en el día a día en Las Palmas. Quiero estar muy preparado para empezar la pretemporada. Si después se tiene que dar cualquier situación, pues ya se verá. Pero repito que trato de aislarme porque es trabajo de mi representante y no mío.

¿Le gustaría jugar en el Girona algún día? No sé si la tierra tira...

Hombre... Seria algo especial. Toda mi familia es de Lloret y siempre han seguido al Girona de cerca. También tengo amigos.

¿Es una presión añadida ser el equipo recién ascendido y que unos cuántos jugadores como usted debuten en Primera División?

Pimi también se estrena. Todos lo afrontamos con muchísima ilusión y también mucho compromiso. Sabemos que jugar en Primera División es un reto enorme, pero tenemos muchas ganas de estar y mantenernos. El hecho que continúe el cuerpo técnico será importante para la adaptación.

¿Y ser de los más humildes de la categoría?

Por eso mismo tendremos que competir como nunca lo hemos hecho. La mentalidad tiene que ser esforzarnos al máximo en cada partido y mirar a la cara a cualquier rival. Creo que el equipo está preparado para hacer un buen año en Primera.

Se estrenan en el Gran Canaria contra el Mallorca. ¿Es el mejor escenario posible?

Sí. Creo que es importante empezar en casa. Nuestra afición nos hace ser mucho más fuertes, siempre responde -también afuera-, y seguro que al equipo le irá muy bien debutar a su lado. La comunión entre equipo y afición es muy importante. Ha sido una de las claves del ascenso y este curso lo tiene que ser para la permanencia.

¿En qué estadios le hace más ilusión jugar?

Hay de muy bonitos y muy especiales. Esta temporada el Camp Nou no podrá ser porque está en obras, pero hay el Bernabéu o Montilivi que para mí es especial. Hay aficiones espectaculares en los campos de todas partes.

¿Le queda algún deseo después de llegar a la élite?

Está claro que sí. Intento ser ambicioso y me marco objetivos constantemente. El primer paso será debutar, después quiero consolidarme y continuar progresando como jugador.