La salida de Álex Domínguez, requisito para fichar a Aarón

Para que Aarón Escandell pueda recalar en la UD Las Palmas primero debe salir Álex Domínguez. Es la premisa con la que cuenta la dirección deportiva antes de continuar con las negociaciones con el FC Cartagena para fichar al portero valenciano, pero no es sencilla de cumplir, toda vez que el meta suplente amarillo busca un equipo en el que tenga muchas posibilidades de ser titular, requisito que ha retrasado su marcha. Pese a haber recibido ofertas de clubes de Segunda, sobre todo del Zaragoza, el catalán las ha declinado y, por tanto, aún pertenece a la plantilla. Si nada cambia, comenzará la pretemporada junto al resto el próximo lunes.

Domínguez, que termina contrato en junio del año que viene, estudia ahora alguna propuesta del extranjero que le asegure los minutos de los que quiere disponer para progresar en su carrera. Internacional sub 21 hace dos temporadas, la suplencia en la UD le ha estancado y su situación, a priori, no cambiará, toda vez que Xavi García Pimienta prefiere a Álvaro Valles. Tanto el club como el guardameta contemplan que tarde o temprano causará baja. Lo que no está clara es la manera en que lo hará, si mediante un traspaso por una cantidad baja o una rescisión.

Recibir dinero por el catalán ayudaría a la UD a abordar el fichaje de Aarón, por el que el Cartagena comenzó por pedir los 400.000 euros establecidos en su cláusula. La entidad amarilla no está dispuesta a llegar a esa cantidad. Semanas después de iniciadas las negociaciones, los clubes aún están lejos. «Tienen que cambiar mucho las cosas en las próximas horas para que se marche. Tenemos claro que queremos ayudar al jugador para que siga creciendo, pero siempre y cuando eso no signifique perjudicar al FC Cartagena», declaró el director deportivo del Efesé, Manuel Sánchez, a Onda Regional de Murcia.

El Cartagena facilitará la marcha del portero en cuanto tenga un sustituto

«No lo vamos a regalar, ni le vamos a dejar salir siempre y cuando no se pague la cláusula si no tenemos un sustituto claro antes. Son cosas que no sé si entiende la otra parte, que creo que sí, pero nosotros las tenemos claras», añadió el directivo, quien aseguró que Aarón entrenaría ayer por la tarde en la primera sesión de la pretemporada cartagenera.

En cualquier caso, el valenciano tiene un acuerdo cerrado ya con la UD y la operación podría ver la luz en cuanto Domínguez salga y el Cartagena tenga un sustituto. Mientras, el grancanario de origen argentino Álvaro Killane, del juvenil División de Honor, pasó ayer el reconocimiento médico y participará en el periodo de preparación. Será el tercer portero amarillo.