Javi Muñoz, el jugador de la UD Las Palmas "de ida y vuelta"

El hombre box to box de la UD Las Palmas. De área a área. Un viejo anhelo del director deportivo Luis Helguera que por fin llega a la Isla. La vez anterior le atrajo un proyecto que consideraba mejor; ahora, no le quedaba otra, pues el cuadro amarillo subió y el Eibar, de donde procede a coste cero, no: entonces el club isleño era mucho más goloso. Es Javi Muñoz, a quien llega la oportunidad de jugar en Primera División con asiduidad a los 28 años, porque ya debutó en la máxima categoría con un único encuentro cuando militaba en el Deportivo Alavés, en el curso 2019-20.

Presentado brevemente por el mandamás deportivo, que como es habitual en él en los últimos años no admitió preguntas, el madrileño de Parla tomo asiento y se definió: "Soy un jugador de ida y vuelta que puede aportar físicamente, pero me gusta participar en la creación de juego y unirme a todo este tipo de jugadores que tienen muchísima calidad". Fue su respuesta a la cuestión de si es un futbolista más físico o si es parecido a los jugones como Jonathan Viera, Moleiro, Loiodice o Kirian. Antes de eso había dado su explicación de por qué recaló en la UD. "Me gusta el proyecto, me gusta el equipo y la forma de jugar que tiene. Creo que puedo encajar bien y aportar mi granito de arena", comentó. "Es un equipo de muchísima calidad que está en Primera División por méritos propios. Vienen arrastrando varias temporadas de mucho nivel y estoy muy contento de estar aquí", añadió en el mismo sentido. Primer entrenamiento Preguntado por el primer entrenamiento de la pretemporada, Muñoz aseguró haberse sentido "muy bien". "Se ve que es un grupo muy bueno; había muy buen ambiente. Hemos hecho poquito, pero poco a poco los iré conociendo más". Una referencia a su nuevos compañeros que pudieron no serlo si Las Palmas no hubiese ganado en Eibar gracias a un gol de Sandro en un duelo decisivo (0-1) tras el que los amarillos se pusieron líderes a falta de tres jornadas. Aquel lunes 8 de mayo, Valles evitó con un paradón un tiro a bocajarro del madrileño que pudo haber significado el empate. "Ese día era un partido clave tanto para Las Palmas como para nosotros... El Eibar si hubiese ganado hubiera dado un paso hacia adelante, pero esto es el fútbol. Ahora ya estoy centrado en la UD Las Palmas", dijo. La UD Las Palmas vuelve a estar en Primera División y queremos estar a la altura de ello Poco más de un mes después se convirtió en nuevo jugador amarillo. "Cuando perdimos la eliminatoria contra el Alavés Luis -Helguera- se puso en contacto con mi representante y como ya nos conocíamos de tiempo atrás fue muy rápido. Anteriormente, cuando transcurría la temporada, no hablamos en ningún momento". Sin haber sido cuestionado por ello, quiso dejarlo claro. Javi Muñoz valoró como "un privilegio" que más de 24.000 personas vayan a abonarse, y terminó su comparecencia, tras la que luego posó con la nueva camiseta amarilla, aún sin dorsal, con una sentencia a modo de misión: "La UD Las Palmas vuelve a estar en Primera División y queremos estar a la altura de ello, trabajar y ser conscientes de la categoría en la que estamos, y dar el máximo para conseguir que esto no dure sólo un año". Palabra de fichaje.