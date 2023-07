Los sueños de grandeza de Sinkgraven: "Ganar en el Bernabéu fue especial; pero vengo a divertir a la afición de la UD"

La permanencia con una sonrisa. A Daley Sinkgraven le va la marcha. Estilo, permanencia, salvación y un triunfo en el Santiago Bernabéu como estandarte de la mesura. El lateral zurdo holandés, que firma por dos temporadas, pero que puede adaptarse a varias posiciones. En inglés y con la traducción de Rebecca Louey, reconoció que viene para "divertir a los aficionados de Las Palmas".

El exjugador del Ajax y Bayer Leverkusen etiqueta de "nivel alto" la calidad de la caseta. "Ya en mi primer día, he visto el gran nivel de mis compañeros, ahora tengo ganas de jugar con ellos. Cuestionado por su posición, admitió que le gusta subir al ataque. "He jugado en las últimas temporadas en el lateral zurdo, pero también me pudo sumar al ataque".

Sobre su victoria en el Bernabéu con el Ajax -fue suplente en una edición de la Liga de Campeones en la que alcanzó la semifinales en la 18-19- , la calificó de "momento increíble". A la hora de recetar las claves para que la UD pueda profanar el templo blanco recordó que "con el Ajax teníamos un gran equipo, pero ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en la permanencia. Una cosa es la Copa de Europa y otra la Liga, ya tengo ganas de estrenarme". Aplaude el esmero y la determinación de Helguera, el cerebro de la operación. "Me llamó y comentó que tenía un buen plan para mí. Fui a ver el Gran Canaria y me quedé impresionado, espero recibir el calor de los aficionados".

Sorprendió con su conocimiento del vestuario amarillo. Ya tenía conocimiento de Jonathan Viera Ramos y de Sandro Ramírez. "Conozco a más jugadores de la UD Las Palmas, Viera es un gran futbolista y estuvo en China. A Sandro también, sé que jugó en el Barcelona". Cuestionado por si conversó con Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen y expreparador de la Real Sociedad B -se enfrentó a la UD hace dos temporadas-, aseveró que no. "Para nada, no hablé con él, la decisión se mía. Solo mía. Sé que mi paso por la liga de Holanda y Alemania me ayudarán muchísimo. Son competiciones muy duras y valen de experiencia para ahora en España ofrecer el máximo de mi nivel".

Entretener a los aficionados del partenón de los sueños y sellar la salvación cueste lo que cueste. Llega Daley Sinkgraven, el lateral al que le gusta el vacilón. Sonreír para abrir la puerta de la permanencia.